Vydavateľ Alexej Fulmek: Kočnerovi často naleteli aj novinári

Pred viac ako štyrmi rokmi Alexej Fulmek, šéf Petit Pressu, ktorý vydáva SME, čelil odchodu približne 60 zamestnancov z denníka. V súčasnosti tvrdí, že jeho rozhodnutie nepridať sa k nim bolo správne a vydavateľstvo ubránil.

Začiatkom januára si od prezidenta Andreja Kisku prevzal štátne vyznamenanie za rozvoj demokracie a v týchto dňoch mu vychádza kniha o príbehu denníka SME.

Počul som o tom, že šéf Penty Jaroslav Haščák už ľutuje kúpu časti vydavateľstva denníka SME. Tiež máte ten pocit?

„To neviem. Je to otázka skôr na neho. Vídavam ho zhruba raz za pol roka a nemám pocit, že by bol frustrovaný zo spoluvlastníctva denníka SME.

On je racionálne organizovaný človek. Síce sa nikdy nezbaví nálepky Gorila a v očiach verejnosti nepatrí medzi kladných a slušných podnikateľských hrdinov, ale na diskusiu o víziách v podnikaní je to veľmi zaujímavý partner. Faktom však zostáva, že jeho vstup do denníka SME nebol priateľský.“

Podľa toho, čo píšete vo svojej knihe Bol som dlho v SME, Haščáka veľmi prekvapilo, že po vstupe Penty do vydavateľstva Petit Press odišla taká veľká časť redakcie SME. Ako videl celú tu situáciu on?

„To by ste sa opäť mali spýtať jeho. Ale pokiaľ viem, tak nedáva rozhovory...

Predpokladal, že odíde maximálne sedem ľudí, ktorých pohodlne nahradí. Vravel som mu, že sa mýli a pôjde preč okolo päťdesiat redaktorov. On tomu neveril. Myslím si, že nebol úplne zorientovaný v mediálnej sfére.“

V čom sa mýlil?

„Dnes už nie je také ťažké založiť novú fungujúcu redakciu, ktorá začne rýchlo získavať peniaze z digitálneho predplatného. Takisto sa mylne domnieval, že proces odchodu redakcie je riadený nami. Je síce pravda, že som prehováral spoluzakladateľa SME Petra Vajdu, aby sme finančne podporili Denník N, ale on s tým nesúhlasil. Myslím si, že on bol ešte viac sklamaný z ich odchodu ako ja.“

Ako vidí Haščák trh s médiami dnes?