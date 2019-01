Zsolt Simon vyzbieral podpisy pre novú stranu, chce generačnú výmenu

Do konca januára chce Simon odovzdať viac ako 11-tisíc podpisov.

11. jan 2019 o 11:05 TASR

BRATISLAVA. Nová politická strana nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Zsolta Simona Magyar-Maďarské fórum je už takmer pripravená na registráciu.

Do konca januára chce na ministerstve vnútra odovzdať viac ako 11.000 podpisov občanov, zákon prikazuje najmenej 10.000. Ešte predtým sa budú schvaľovať stanovy.

Budú schvaľovať stanovy

"Zber nebol ľahký, ľudia nechceli dávať čísla občianskych preukazov. Ochotnejší boli dať rodné číslo a dátum narodenia. Dosť veľa podpisov sme preto museli vyradiť," priblížil na piatkovej tlačovej konferencii Simon.

Každý, kto sa aktívne do zbierania podpisov zapojil, čo je vyše 40 ľudí, bude schvaľovať stanovy.

Prípravný výbor ich následne do konca januára predloží rezortu vnútra. Týchto 40 ľudí by malo mať zároveň status zakladajúcich členov.

Simon si sám odpovedal na otázku, či má zmysel ďalšia maďarská strana.

"Považujeme za potrebné, aby občania maďarskej národnosti mali zodpovedné zastúpenie. Pre nás je ťažko akceptovateľné, aby sme pripustili, že by bol Robert Fico (Smer) sudcom ústavného súdu," ozrejmil odídenec z Mosta-Híd. Toho, že by ani jedna národnostná strana kvôli triešteniu hlasov neuspela, sa neobáva.

"Chceme priniesť generačnú výmenu," vyhlásil s tým, že on síce je dlhoročný politik, v strane má však nováčikov.

Do volieb ešte nepôjde

Do májových volieb do Európskeho parlamentu ešte Simon so svojou stranou nepôjde, prioritným cieľom sú voľby do NR SR v roku 2020.

Koncom februára sa strana vyjadrí, koho podporí v prezidentských voľbách.

Zatiaľ to považuje za predčasné, keďže ešte nie sú známi všetci kandidáti.

Vznikajúca strana odmieta spoluprácu so Smerom, SNS a ĽSNS. Financovaná má byť z vlastných zdrojov. Chce priniesť generačnú obmenu, nové prístupy a má mať zastúpenie zo všetkých regiónov.