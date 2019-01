Na Netflixe vidíme menej, ale platíme viac než v USA či Kanade

Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

11. jan 2019 o 14:29 The Slovak Spectator

1. V Kanade sú poznámky o váhe dievčaťa nemiestne, na Slovensku to tak bohužiaľ nie je, píše Kanaďanka žijúca na Slovensku. Don’t resolve to keep your kid thin in 2019

2. Organizovaný zločin si rozpad Československa nevšimol, hovorí česká novinárka Pavla Holcová. Holcová: Organised crime has not noticed Czechoslovakia’s break-up

3. Chcete elektrické auto? Štát chystá nové možnosti podpory. New support for e-cars to reduce pollution

4. Bratislavská obrátená pyramída je svetovým unikátom. Prejdite sa jej priestormi: Why a Pyramid?

5. Čo čaká slovenskú ekonomiku v novom roku? Slovakia among countries hard Brexit would hit the heaviest

6. Petra Vlhová konečne zdolala svoju najväčšiu súperku Shriffrinovú. Pozite si jej jazdu: Slovak skier Vlhová wins in Flachau

7. Ktorá novopostavená budova na Slovensku je najškaredšia? Which new building in Slovakia is the ugliest?

8. Najväčší Slovák dvíha tlak. Je to šou, nie sociologický prieskum, hovorí historik: Byzantine theologians or a Communist president? Searching for the Greatest Slovak

9. Zimný festival jedla, Disney na ľade či pozvánka do kina. Aké podujatia v Bratislave by ste nemali obísť? Foreigners: Top 10 events in Bratislava

10. Netflix na Slovensku ponúka menej, no platíme za neho viac než v USA: Netflix subscribers in Slovakia pay more than Canadians and Brits

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.