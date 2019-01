Prechádzka na miesta, kde v minulosti Slováci nesmeli vkročiť

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

12. jan 2019 o 9:40 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

Aj keď hrad Devín je jedným z ikonických miest Bratislavy, zahraniční turisti často nevedia, kde ho hľadať, a prečo by ich vôbec mal zaujímať. James Thomson hovorí ako sa na Devín dostanete po vlastných, na bicykli aj na lodi, ale aj o tom, ako si tam Štúr so svojimi druhmi spieval Hej, Slováci! dávno predtým, než sa podobné prechádzky stali zábavkou extrémistov.

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.