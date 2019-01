Teplota môže v noci klesnúť až na mínus 17 stupňov Celzia

Výstraha pred nízkou teplotou platí pre stredné a východné časti krajiny.

11. jan 2019 o 20:42 TASR

BRATISLAVA. Na strednom a východnom Slovensku môže cez noc teplota klesnúť miestami na -15 až -17 stupňov Celzia.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa. Potrvá do soboty (12.1.) 8.00 h.

Nízka teplota predstavuje podľa meteorológov potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. SHMÚ zároveň varuje pred tvorbou poľadovice na západnom Slovensku.

Výstraha 1. stupňa potrvá od soboty do nedele (13.1.) rána. Vodiči jazdiaci na západe a východe krajiny by si mali podľa meteorológov dávať pozor aj na tvorbu snehových jazykov a závejov. SHMÚ vydal výstrahu 1. stupeň, ktorá potrvá do nedele rána.

Meteorológovia upozorňujú aj pred nedeľným snežením v Žilinskom, Prešovskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Podľa SHMÚ tu môže napadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu.