Záborská: Danko sa pri rigorózke chytil do pasce sám

Záležitosť mohol ukončiť už v novembri, tvrdí Beňová.

12. jan 2019 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Kauza okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu a Slovenskej národnej strany Andreja Danka mala byť už dávno skončená. Myslí si to poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská (KDH).

„Pri prvých pochybnostiach mal z toho pán predseda vyvodiť dôsledky, a ak si bol vedomý, že je obvinený neprávom, mal nechať, aby sa všetko vysvetlilo. Momentálne je už neskoro, sám sa chytil do vlastnej pasce," povedala Záborská v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy a dodala, že nech vyvodí Danko akýkoľvek dôsledok, bude tieňom nad jeho politickou kariérou.

Prečítajte si tiež: Plagiát bol len podvod, toto je sabotáž

Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová (Smer) považuje Slovensko za tradičnú demokraciu.

„Čo sa udialo pánovi predsedovi národnej rady, je v princípe jeho rozhodnutie. Záležitosť mohol ukončiť už v novembri alebo v októbri, keď sa to celé začalo. Mohol sa k tomu postaviť iným spôsobom a inak vysvetliť, čo sa udialo. Nie je pre mňa pochopiteľné, že to takto riešil a prenieslo sa to do tohto roka. Je na ňom, ako sa rozhodne," dodala Beňová.



Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na piatkovom mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UMB, v ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady. K dvojici prác konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi.

Komisia sa zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady.

Na základe analýzy vybranej vzorky komisia konštatuje, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel.