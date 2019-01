Krajniak sa kandidatúry nevzdá, Mistrík podporu iného kandidáta nevylúčil

Obaja sa zhodli, že kompetencie prezidenta sú dostatočné.

13. jan 2019 o 12:27 TASR

BRATISLAVA. Kompetencie prezidenta sú dostatočné, zhodli sa prezidentskí kandidáti Milan Krajniak (Sme rodina) a Robert Mistrík v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Majú však odlišný názor na to, ako ich využívať. Krajniak by nevymenoval vládu, ak nesplní jeho podmienky, Mistrík by sa snažil ovplyvniť jej personálne zloženie.

Krajniak by podľa svojich slov vymenoval za predsedu vlády len toho, kto sľúbi zaviesť exekučnú amnestiu, rodičovský bonus za každé vychované a pracujúce dieťa a zákon, ktorý by zabránil zvýhodňovaniu veľkých zahraničných firiem.

Mistrík si naopak nemyslí, že vynucovať si zákony je v prezidentovej kompetencii. Kompetenciu vymenovať predsedu vlády by využil skôr na ovplyvnenie personálneho obsadenia, ktoré je podľa neho kľúčové.

Svoj program by chcel Mistrík presadzovať najmä cez otváranie tém. Sústrediť by sa chcel aj na ekonomiku, ktorej podľa neho bývalí prezidenti nevenovali dostatočnú pozornosť.

"Prezident by nemal témy len otvárať, ale aj uzatvárať," reagoval Krajniak, ktorý je presvedčený o správnosti svojich podmienok.

Krajniak tiež v diskusii vyhlásil, že sa svojej kandidatúry na prezidenta nevzdá. "Bolo by nefér voči tým, čo ma podporili, aby som zobral ich podpisy a politikárčil," vyhlásil.

Pred voľbami sa nemieni vzdať ani svojho poslaneckého mandátu. Mistrík podporu iného kandidáta nevylúčil, je podľa neho dôležité sa spojiť. "Keby Slovensku hrozila katastrofa, nepôjdem do toho hlava-nehlava. Musíme vidieť vyššie ciele a nie si hladiť svoje ego," poznamenal.

Obaja kandidáti tiež opätovne vylúčili, že by vymenovali expremiéra Roberta Fica (Smer) za ústavného sudcu. Zhodli sa, že kandidáti by mali byť apolitickí. Krajniaka však prekvapuje, že súčasný prezident Andrej Kiska vymenovanie Fica jednoznačne nevylúčil.

"Očakával by som to," konštatoval. Mistrík aj Krajniak tiež vyzývajú na to, aby bola voľba ústavných sudcov v parlamente verejná.