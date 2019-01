Kaliňák zľahčuje oklamanie Poliakov. Nerobil by som z toho vedu, vraví

13. jan 2019 o 13:55 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) oklamanie Poliakov, že na palube vládneho špeciálu, ktorý prevážal uneseného Vietnamca Trinh Xuan Thanha sa namiesto vietnamskeho ministra verejnej bezpečnosti To Lama nachádza on osobne, považuje za banalitu.

Vyplýva to z Kaliňákových vyjadrení k téme únosu v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

"To je preletové povolenie, z toho by som vedu nerobil," odpovedal moderátorovi Michalovi Kovačičovi na otázku, či nepovažuje za klamstvo, že Slovensko Poľsku povedalo, že na palube vládneho špeciálu bude Kaliňák a nie vietnamsky minister.

Poliaci totiž nechceli povoliť prelet slovenského vládneho špeciálu, ak na jeho palube bude vietnamsky minister. Bielorusi a Rusi s To Lamom problémy nemali. Lietadlo s uneseným Vietnamcom smerovalo z Bratislavy do Moskvy. Stade pokračovala vietnamska delegácia s uneseným Thanhom do svojej krajiny.

Kaliňák aj v minulosti vravel, že je bežné, že sa v zozname cestujúcich na palube vládneho špeciálu uvedie minister, ktorý tam v skutočnosti nie je.

Kaliňák stále hovorí o našej pohostinnosti

K prevozu unesného Vietnamca našim špeciálom došlo 26. júla 2017. Thanha uniesli ozbrojení muži tri dni predtým v berlínskom parku Tiergarten. Použili na to dodávku, ktorú si 20. júla v Prahe prenajal vietnamsky robotník Long.

Nasledujúce dva dni po únose sa únoscovia aj s Thanhom zdržiavali v Česku. Pravdepodobne v Brne. Z neho ho potom previezli k bratislavskému hotelu Bôrik. V ňom mal Kaliňák s vietnamskou delegáciou rokovanie.

Počas neho únoscovia preložili dobitého a omámeného Thanha najskôr do dodávky vietnamskej delegácie a následné do nášho vládneho špeciálu.

Thanh je bývalý vietnamsky politik a manažér. Osudným sa mu stalo, keď sa ako poslanec parlamentu a šéf dcérskej spoločnosti štátnej ropnej firmy PetroVietnam Construction (PVC) verejne prezenzoval so svojim luxusným autom.

Vo Vietname, kde je politika úzko prepojená s biznisom, totiž platí pravidlo, že funkcionári komunistickej štátostrany by sa nemali na verejnosti ukazovať s luxusnými autami, aby neprovokovali občanov chudobného štátu.

Po zverejnení fotografii luxusného auta sa objavili informácie, že ako šéf PVC spreneveril 150 miliónov dolárov. V skutočnosti išlo skôr o stranícke čistky, ktorých sa stal obeťou. Tie boli prezentované, ako boj proti korupcii.

Thanh preto emigroval do Nemecka, kde požiadal o politický azyl. Stade ho vietnamska tajná služba uniesla s pomocou nášho špeciálu späť do Vietnamu.

Aj v nedeľnej diskusnej relácii Kaliňák opäť zopakoval, že naša vláda nebola do únosu zapojená vedome a vraj mohla byť zneužitá naša pohostinnosť.