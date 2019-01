Rusko podal tresné oznámenie pre vyšetrovanie objednávky vraždy Volzovej

Volzová podľa Ruska nikdy nemala podiel v televízii Markíza.

14. jan 2019 o 12:02 SITA

BRATISLAVA. Exminister hospodárstva a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko podal v súvislosti s kauzou údajnej prípravy vraždy jeho obchodnej spoločníčky Silvie Volzovej na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie.

Ako v pondelok povedal pre médiá, je potrebné preveriť, či neexistuje skupina osôb, ktorá si kúpila trestné stíhanie a obvinenie voči jeho osobe.

Orgány činné v trestnom konaní sa podľa Ruska svojím postupom v kauze k takejto skupine prihlásili.

Zároveň zopakoval svoje tvrdenia z decembrovej tlačovej konferencie, podľa ktorých by objednávka vraždy jeho vtedajšej obchodnej partnerky nedávala zmysel.

O zmenách vo vlastníckej štruktúre v Markíza Slovakia by podľa Ruska musela rozhodovať Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Preto je podľa neho nezmyslel, že by Volzovú mohol prinútiť previesť jej podiel na neho a následne ju dať odstrániť, keďže by to mohlo viesť k zániku licencie. Podľa Ruska sú tieto argumenty "nezmysly vo výpovediach 20-násobného vraha" (Mikuláš Černák, pozn. SITA).

Rusko v decembri zdôraznil, že v roku 1995 vznikla spoločnosť Markíza Slovakia, ako držiteľ vysielacej licencie podpísala zmluvu so spoločnosťou TV Markíza, ktorá zabezpečovala výrobu televízneho vysielania.

Volzová podľa Ruska nikdy nemala podiel v televízii, bola len spolumajiteľkou Markíza Slovakia.

Táto spoločnosť mala dostávať 10 % zisku televízie, teda podiel Volzovej bol 5 % ziskov.

"Ak toto má byť vysoká majetková hodnota, tak to je na zamyslenie," povedal.

Tiež vyhlásil, že nikdy nebol vo firme Mikuláša Černáka a nestretol sa ani s členmi skupiny sýkorovcov. Podľa obvinenia ich on najal, aby Volzovú sledovali. Podľa Ruska sa však vtedy Volzová neskrývala, preto by bolo absurdné platiť niekomu peniaze za jej sledovanie.Tiež tvrdil, že ešte v čase mečiarizmu stál proti vládnej moci, preto ak by si objednal vraždu, mohol ho každý, kto o tom vedel, v tom čase zdiskreditovať. Černák, ktorý bol vtedy vo väzbe, by podľa Ruska dostal za jeho diskreditáciu "slobodu a pol Slovenska". Diskreditovať ho tiež v tejto súvislosti mohli Peter Steinhübel a Peter Čongrády, ktorí chceli podľa Ruska získať Markízu. Volzová mala navyše podľa Ruska vtedy Čongrádyho ochranku a podpísala mu neexistujúci dlh, na základe ktorého chcel televíziu prebrať.

Prokurátor v tomto prípade už podal na Okresný súd Bratislava II obžalobu, pričom spolu s Ruskom sú obvinení aj Mikuláš Černák, MIloš Kaštan a Róbert Lališ. Bývalý riaditeľ Markízy je tiež obvinený v prípade miliónových zmeniek, ktorých vyplatenia sa na súde domáhal v súčasnosti väzobne stíhaný podnikateľ Marian K.