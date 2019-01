Ak sa Šefčovič rozhodne kandidovať, má podporu vedenia Smeru

Definitívne rozhodnutie Maroš Šefčovič ešte neoznámil.

14. jan 2019 o 14:24 (aktualizované 14. jan 2019 o 14:54) TASR

BRATISLAVA. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič má podporu najvyššieho vedenia strany Smer-SD v prezidentských voľbách, ak dá na svoju kandidatúru definitívny súhlas. Zatiaľ to neurobil.

Po rokovaní predsedníctva Smeru-SD to v pondelok novinárom povedal podpredseda strany Peter Kažimír s tým, že v strane teraz čakajú na Šefčovičovo rozhodnutie.

Podpredseda strany a premiér Peter Pellegrini zdôraznil, že rozhodnuté ešte nie je.

"Ale mali sme so Šefčovičom veľmi dobrý a konštruktívny rozhovor. Ak sa v najbližších dňoch rozhodne, že do toho pôjde, tak určite podporu Smeru-SD bude mať. Je to teraz už len jeho osobné rozhodnutie. Dajme mu čas," uzavrel s tým, že o inom mene sa v pondelok nediskutovalo.

Šefčovič zároveň po rokovaní so Smerom sľúbil, že sa v priebehu tohto týždňa definitívne vyjadrí.

"Pred pár dňami som dostal ponuku Smeru-SD kandidovať na prezidenta. Som odvtedy prvýkrát na Slovensku a dostal som možnosť prediskutovať to s predsedníctvom. Ponuku si veľmi vážim a cením si aj to, že som dostal časový priestor, aby som ponuku mohol zvážiť," povedal Šefčovič.

Priestor na otázky zatiaľ nedal. "Už o pár hodín cestujem do Štrasburgu, kde ma čakajú moje európske povinnosti. Ale sľubujem, že v priebehu tohto týždňa sa definitívne vyjadrím," dodal.