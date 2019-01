Ústavný súd: Uznávanému právnikovi Procházkovi to v politike nevyšlo

V Luxemburgu ho odmietli pre obavy o jeho integritu.

16. jan 2019 o 21:48 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. "Krízový manažér, kokos, vám musí je*ať, chalani, fakt, vám musí je*ať," boli posledné slová Radoslava Procházku, ktoré citovali médiá, kým bol predsedom politickej strany Sieť.

Na straníckom sneme v auguste 2016 nimi komentoval nomináciu vtedajšieho ministra dopravy Romana Brecelyho na post predsedu strany. Mikrofón na mieste, z ktorého viedol snem, bol však zapnutý.

Pred vstupom do politiky bol Procházka považovaný za rešpektovaného odborníka na ústavné právo a médiá ho často oslovovali do svojich článkov, ktoré sa týkali právnických tém.

Povesť mu však pošramotilo práve pôsobenie v politike, z ktorej sa v roku 2016 stiahol. Jeho meno sa v druhej polovici roka 2016 spájalo s ambíciou stať sa sudcom Všeobecného súdu Európskej únie v Luxemburgu. Hoci poradný výbor ocenil jeho odbornosť, obával sa o jeho integritu.

Pri zdôvodňovaní svojej motivácie stať sa sudcom v Luxemburgu hovoril Procházka o tom, že práci v justícii rozumie a sedí mu.

"Sémantický vesmír, v ktorom sa pohybuje právnik, advokát, je iný ako sémantický vesmír, v ktorom sa pohybuje politik. Je to poloha, ktorá vám nepochybne ublíži," vysvetľoval Súdnej rade.

Úvahy o Procházkovom morálnom profile najnovšie oživila jeho kandidatúra na ústavného sudcu.

Ako predseda Siete, ktorý si trúfal byť "gazdom" pravice, bol viackrát pristihnutý pri klamstve a v snahe vysvetliť ho, často sa stával terčom vtipov.

Rozpačitá podpora a nahrávka

Ako vzdelaný a v odborných kruhoch rešpektovaný právnik napísal v 90. rokoch niekoľko desiatok odborných článkov, bol poradcom Ústavného súdu, pracoval pre Európsku komisiu a prednášal aj v zahraničí.

V politike začínal ešte ako študent, bol členom Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Do KDH vstúpil v roku 2010. Po krátkom čase sa však začal odčleňovať od konzervatívnej línie a mnohých prekvapilo, keď sa nepridal k projektu Nova Daniela Lipšica. Začiatkom roka 2013 však z KDH odišiel aj Procházka, zmenil imidž, zložil dioptrické okuliare a oznámil zámer kandidovať za prezidenta.

Prezidentské voľby v roku 2014 síce nevyhral, ale skončil tretí. Získal 21,2 percenta hlasov a čakalo sa, že onedlho založí politickú stranu.

Po prvom kole volieb však o ňom médiá písali najmä pre rozpačitý spôsob, ako vystupoval, keď mal pred druhým kolom vyjadriť podporu Andrejovi Kiskovi.

Na tlačovej besede s Kiskom mu podporu priamo nevyjadril. Najprv sa zdráhal ísť pred mikrofón a nakoniec len vyzval voličov, aby sa v druhom kole rozhodli sami. Neskôr sa za zmätky ospravedlnil.

Jeho úspech v prezidentských voľbách hneď po niekoľkých týždňoch zatienila prvá vážnejšia kauza. Líder OĽaNO Igor Matovič zverejnil nahrávku, na ktorej ho Procházka podľa Matovičovej interpretácie nahováral, aby mu umožnil inzerovať v jeho regionálnych novinách bez dokladu, teda načierno.

Keď sa Matovič na nahrávke pýtal, ako chce platiť, Procházka reagoval slovami "jak mi to ty umožníš". Neskôr navrhol systém "pol na pol". Z nahrávky však vyplýva, že sa napokon nedohodli.

Procházka bol po zverejnení nahrávky istý čas aj obvinený pre podozrenie z prípravy krátenia dane. Stíhanie však neskôr policajti zastavili.

Zamotával sa

V marci 2014 založil Procházka stranu Sieť. Opäť mierne zmenil imidž, vykasal si rukávy na bielej košeli a vyhlasoval, že chce pritiahnuť rôznorodých pravicových voličov.

V predvolebnej kampani však nezaujal jasný postoj k možnej povolebnej spolupráci so Smerom, na januárovom Plese Spišiakov po váhavom odmietaní Smeru napokon prekvapil pripustením takejto spolupráce. "Keď sa to podarí s nimi, ľudia si to zaslúžia," povedal pre televíziu Markíza.

Sieť sa vo voľbách 2016 ledva dostala do parlamentu. Procházka aj v prvých povolebných dňoch zatajoval rokovania o vláde so Smerom.

"Nie," povedal na otázku, či o nej hovoril, hoci ho denník Nový Čas večer predtým odfotil, ako sa vracia zo stretnutia s Robertom Ficom na Úrade vlády.

"Nebol som rokovať s Robertom Ficom o zostavení vlády ani o žiadnych iných otázkach. A kde som bol a s kým som bol, je absolútne irelevantné, pretože Sieť sa na rokovaní s Robertom Ficom nezúčastní," dodal vtedy.

O niekoľko dní Smer spolu so Sieťou, SNS a Mostom-Hídom oznámili vytvorenie koalície.