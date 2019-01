Ústavný súd: Ján Štiavnický - sudca z novej generácie

Ján Štiavnický má iba 43 rokov.

16. jan 2019 o 21:53 Profil vypracovala Transparency International Slovensko

Súdneho poradca na Ústavnom súde Jána Štiavnického ako kandidáta na ústavného sudcu navrhli ombudsmanka Mária Patakyová a Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave.

Zatiaľ čo niektorým kandidátom na najvyššie sudcovské posty v krajine stačilo niekoľko riadkov, aby predstavili verejnosti svoje motivácie pôsobiť v Košiciach, Štiavnický v motivačnom liste na troch stranách opisuje spoločenský prínos Ústavného súdu.

To, ako sa kandidát stavia k významu inštitúcie napríklad aj v motivačnom liste, môže veľa napovedať o jeho hodnotových postojoch a v prípade zvolenia aj prístupu sudcu k jeho funkcii.

Napriek tomu, že ústava ani zákon neupravujú náležitosti motivačných listov pri voľbe ústavných sudcov, je napríklad v súkromnej sfére dobrým zvykom "predať sa" svojmu budúcemu zamestnávateľovi a odlíšiť sa od ostatných uchádzačov. V tomto smere si Štiavnický jednoznačne splnil domácu úlohu.

"Preto majú sudcovia solídny podporný aparát. To by mohlo viesť k problému tzv. delenej zodpovednosti, kde sa na rozhodnutí podieľa sudca, poradca aj senát či plénum, čím sa môže vytvoriť u aktérov rozhodovania pocit, že nejaké rozhodnutie vrátane chýb urobil niekto iný. Ale práve preto je ústavných sudcov málo, aby vždy menovite niesli jasnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, a to voči ústave podľa svojho sľubu, voči svojmu svedomiu a vo vzťahu k jednotlivcom, ktorých životy ovplyvnili," napísal.

Stážoval u významného ústavného sudcu

Od roku 2006, keď získal na Univerzite Karlovej v Prahe titul PhD. s témou dizertačnej práce Formovanie doktrín v judikatúre Ústavného súdu ČR a Ústavného súdu SR sa jeho publikačná činnosť zamierava na otázky ústavného súdnictva.

V období rokov 2014 až 2017 školil budúcich advokátov o problematike podaní na Ústavný súd.

Svoju kariéru na Ústavnom súde odštartoval v roku 2004 a podieľal sa na vypracovaní konceptov mnohých súdnych rozhodnutí. V súčasnosti je poradcom sudcu Lajosa Mészárosa.

Ako súdny poradca má okrem neodškriepiteľných odborných predpodkladov výhodu v poznaní vnútorného chodu súdu. V situácii, keď sa obmieňa deväť sudcov, je nevyhnutné, aby bol súd kontinuálne funkčný od prvého dňa nástupu nových sudcov.

Počas pôsobenia na súde vykonával šesť rokov činnosť sprostredkujúceho úradníka Ústavného súdu pri Benátskom fóre Benátskej komisie. Benátska komisia v roku 2017 poskytla Slovensku poradné stanovisko vo veci vymenovania kandidátov na ústavných sudcov prezidentom.

V spolupráci s ústavnými súdmi členských krajín Rady Európy Štiavnický prinášal na základe právnych otázok a odpovedí týkajúcich sa rozhodovania súdov nové podnety pre slovenský Ústavný súd. Do tejto funkcie bol vybraný na základe anglického jazyka na vysokej úrovni či dobrej znalosti rozhodovacej činnosti Ústavného súdu.

O jeho záujme o ústavné súdnictvo svedčí aj stáž u profesora práva a vtedajšieho sudcu Ústavného súdu ČR Pavla Holländera. Ten je známy svojím postojom k osobe ústavného sudcu, ktorý podľa neho po nástupe do funkcie má reflektovať svoj predchádzajúci život, obmedziť svoje predošlé priateľstvá a spoločenské styky. Uvidíme, ako sa k tejto myšlienke postavia budúci ústavní sudcovia.

Štiavnický je mladý právnik

Trnavská právnická fakulta podporila jeho kandidatúru aj vyjadrením sudcu Súdneho dvora EÚ Daniel Švábyho, ktorý Štiavnického opisuje ako "osobu, ktorá v sebe ukrýva profil sudcu s prívlastkom skutočného majstra svojho remesla".

Iba 43-ročný Štiavnický patrí do generácie mladých porevolučných právnikov, ktorý by sa na výbere nemohol zúčastniť v prípade, ak by bol presadený pôvodný návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála na zmenu ústavy.

Ten okrem iného rátal so zvýšením minimálneho veku ústavných sudcov na 45 rokov. Napriek nízkemu veku má však Štiavnický také znalosti o rozhodovacej činnosti Ústavného súdu ako máloktorý iný kandidát.

