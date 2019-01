Ústavný súd: Kandidát Miloš Maďar - mladý podnikateľ

Maďarovým firmám sa finančne nedarí

18. jan 2019 o 20:30 Ľuboš Kostelanský, Transparency International Slovensko

Profil Miloša Maďara je súčasťou série Prečo je dôležitý Ústavný súd Už vo februári sa skončí funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Dovtedy by mali poslanci zvoliť 18 zo 40 prihlásených kandidátov, z ktorých prezident deväť nových sudcov vyberie. Dvanásť rokov budú významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny. Zoznam kandidátov na ústavných sudcov

Miloša Maďara navrhla jeho domovská Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú absolvoval a pôsobí na nej aj ako pedagóg. na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín.

Obhajca Černáka a Brtvu

Ak sa teraz Maďar pomerne často spomína ako jeden zo 40 kandidátov na deväť čoskoro uvoľnených sudcovských miest, vďačí za to viac-menej náhode. Médiá ho prezentujú ako obhajcu dnes najznámejšieho slovenského zločinca Mikuláša Černáka.

Ten si však Maďara nevybral sám, pridelil mu ho štát ako obhajcu ex offo. Maďar tak berie advokátsku odmenu od štátu, nie od Černáka. V role Černákovho obhajcu sa Maďar objavuje na televíznych obrazovkách pravidelne a verejnosti tak nie je neznámy.

Meno Maďara médiami prebehlo aj v súvislosti so zastupovaním Dávida Brtvu v kauze tunelovania nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia, aj keď tu sa pozornosť sústreďovala najmä na hlavného obžalovaného Jozefa Majského.

Sedemročné zastupovanie Brtvu možno považovať za hodnotnú referenciu, ktorú však môže kaziť fakt, že celý súdny prípad sprevádzajú rozsiahle obštrukcie zo strany obhajoby, najmä v podobe opakovaných péeniek obžalovaných a ich obhajcov.

Maďar však tvrdí, že ani raz nebolo odročované pojednávanie z dôvodu náhlej okolnosti z ich strany. Podľa jeho slov sa týchto konaní vo svojej profesionálnej činnosti stráni a k takýmto postupom obhajcov má výhrady.

V prípade, že by sa Milošovi Maďarovi podarilo uspieť v nadchádzajúcej veľkej obmene Ústavného súdu, stal by sa jeho historicky najmladšou sudcovskou posilou. Banskobystrický právnik je čerstvým štyridsiatnikom, minimálny ústavou predpísaný vek dosiahol iba vlani v septembri.

V jeho doterajšej kariére vysokoškolského pedagóga a advokáta nič nenasvedčovalo tomu, že by ju chcel takto skoro zavŕšiť pôsobením na najprestížnejšom slovenskom súdnom dvore. Kandidatúru, o ktorú sa mu postarala domovská univerzita, preto možno označiť za prekvapenie.

Na univerzite to zatiaľ dotiahol na pozíciu odborného asistenta.

Mínus - je iba asistentom

Ako odborný asistent má Maďar vyššie akademické priečky ešte len pred sebou. Teraz sa odrazu ocitol v spoločnosti docentov a profesorov, ktorí sa o postup na Ústavný súd uchádzajú tiež. Z tohto pohľadu možno označiť jeho kandidatúru za predčasnú.

Konštatovanie príliš nevyvracajú ani ďalšie stránky jeho odborného profilu. Ústavnému právu sa mladý právnik orientovaný najmä na trestné právo doposiaľ nevenoval.

Do svojho životopisu si síce mohol zaznačiť pôsobenie na Ústavnom súde. Šlo však o jediný prípad, ku ktorému si ho v roku 2008 zavolal sudca Sergej Kohút ako externého konzultanta a odborníka na trestné právo.

Na rozdiel od iných kandidátov Maďar nechce hovoriť o tom, o čo konkrétne išlo a odvoláva sa na podpísaný záväzok mlčanlivosti. V rozhovore s nami iba nekonkrétne dodal, že bol poradca pre najrozsiahlejšiu vec, ktorá bola riešená na Slovensku.

Ako najväčšiu prednosť svojho pedagóga vyzdvihla univerzita v nominačnom liste schopnosť prepojiť teoretické vedomosti a aktuálnymi potrebami právnickej praxe, čím podľa nej Maďar „dlhodobo užitočne a v súlade s potrebami trhu práce formuje nové generácie právnikov“. On sám v motivačnom liste rovnako prezentuje ako výhodu kombináciu dvoch foriem právnického povolania, ktorá sa u neho snúbi.

K plagiátu sa nevyjadril

Aj napriek mediálnej rozpoznateľnosti Maďar nie je verejne činnou osobou a verejne nevystupuje s výnimkou vyjadrení obhajcu v konkrétnych trestných kauzách. Nie je preto jednoduché posúdiť jeho morálne kvality a integritu. Príležitosť na zaujatie hodnotového postoja mohol mať napríklad v kauze rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorý čelí podozreniam z plagiátorstva. Ku kauze, ktorá už mesiace poškodzuje povesť jeho domovskej univerzity, sa však pre nás nechcel vyjadriť.

V životopise o sebe Maďar uvádza, že bol od roku 2018 zvolený za člena Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici. V skutočnosti začalo funkčné obdobie Akademického senátu v novom zložení až v roku 2019. Maďar tak ako člen Akademického senátu nerozhodoval o vytvorení komisie na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB. Nebol ani členom tejto komisie.

Kauzu rigoróznej práce predsedu parlamentu nechcel komentovať s odôvodnením, že nemá k dispozícii dostatok faktov a nepozná okolnosti. Čo sa týka podozrení o kupovaní si titulov na UMB v minulosti uviedol, že on za seba dokáže kategoricky povedať, že sa s podobnými praktikami nestretol.

Svoju kandidatúru Maďar v motivačnom liste podporuje faktom, že má na konte približne 40 publikovaných vedeckých a odborných prác. Väčšinu z toho sú však príspevky z vedeckých konferencií organizovaných na Slovensku a publikácie vydané domovskou univerzitou. V prácach sa nevenoval otázkam ústavného charakteru.

Do zoznamu neváhal zaradiť aj článok uverejnený na webe denníka SME, kde si pripisuje autorstvo (Vodič verzus policajt, obaja majú svoje práva, 2011). V skutočnosti ide o autorský text denníka, kde je Maďar len jedným z respondentov, ktorých oslovil redaktor.

Maďarovej firme sa nedarí

Samostatnú advokátsku prax Miloš Maďar vykonáva od roku 2006, o päť rokov na to si otvoril vlastnú právnickú kanceláriu Maďar & Partners, kde je jediným spoločníkom a vedúcim advokátom.

V podnikaní sa mu nedarí ideálne. Ešte v roku 2012 mal podľa portálu FinStat tržby na úrovni necelých 115 000 eur, v roku 2017 už len 46 000 eur. V tomto roku zaznamenal stratu vo výške 12 084 eur.

Podnikanie Maďara je zaujímavé aj tým, že sa mu niekedy v minulosti podarilo získať pomerne lukratívny päťročný kontrakt na právne zastupovanie Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dostal sa k nemu v čase župana za stranu Smer Milana Murgaša a zastúpenie kraja v záležitostiach týkajúcich sa obchodného práva, finančného, majetkového a školského práva viedol ešte aj za ďalšieho župana za Smer Vladimíra Maňku. Pôsobenie pre kraj vysvetlil tak, že vtedy nemala župa vlastných právnikov a on bol jeden z dvoch, ktorí vyhrali vypísaný konkurz.

V roku 2017 sa Maďarovej advokátskej kancelárii podarilo získať menšiu zákazku od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Ten si ho najal ako trestného právnika ohľadom podozrení z trestnej činnosti maďarskej obchodnej spoločnosti JSM – Pannonica a Stáleho rozhodcovského súdu JSM v súvislosti s pohľadávkou vo výške 2,25 milióna eur.

Tak ako Maďar dokáže odskakovať z akademickej dráhy na advokátsku a od trestného práva do iných právnych oblastí, tak nemá najnovšie problém ani s podnikaním v celkom inej sfére.

Už viac ako rok vlastní žilinskú personálnu agentúru Regio JOB. Obchodnú spoločnosť má so svojou manželkou, s ktorou sa odlúčil a v súčasnosti nežijú v spoločnej domácnosti. Agentúru podľa jeho tvrdenia riadi manželka, on sa sprostredkovaniu práce nevenuje. Firma začala pôsobiť v máji 2017, v tento rok mala podľa portálu FinStat nulové tržby a stratu 1565 eur.

Najlepšie oblečený muž

Úlohu ústavného súdu v spoločnosti vidí Maďar v tom, že má zákonný imperatív dbať na kontrolu dodržiavania ústavnosti a súčasne zákonom zverenú príležitosť formulovať všeobecne záväzný výklad práva v štáte, a to podľa jeho presvedčenia „múdrym spôsobom, to jest takým, ktorý by mu bol ako právnikovi inšpiráciou, svetonázorom či profesijným krédom“.

Prirodzene nie je možné vopred vedieť, či sa mu podarí do Košíc dostať a dostane príležitosť tvoriť takýto ústavný súd. Jedno je však isté.

Ak neuspeje, košický súdny dvor príde o príležitosť mať na svojej pôde nielen dosiaľ najmladšieho, ale aj najlepšie oblečeného ústavného sudcu. Okrem vedomostí v právnej oblasti si totiž Maďar zakladá aj na svojom zovňajšku. V roku 2015 získal bronzovú priečku v súťaži Najlepšie oblečený muž Slovenska organizovanej módnym domom Marco Mirelli. V drahých a štýlových oblekoch pózoval na galavečeri, ktorý otvoril prezident Andrej Kiska.

