Kampaň vedú prezidentskí kandidáti najmä na facebooku, bilbordy si šetria na posledné týždne

Klasické mítingy nahradili neformálnejšie stretnutia kandidátov s voličmi v obciach.

15. jan 2019 o 20:54 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Milan Krajniak opásaný kuchárskou zásterou odkrajuje kúsky ananásu. Zuzana Čaputová za zvukov dramatickej melódie v kaviarni vysvetľuje, ako odolávala tlakom v kauze Pezinská skládka. Štefan Harabin sa v košeli s ľudovým motívom prihovára na svojom youtubovom kanáli voličom.

Hoci do volieb prezidenta zostáva iba osem týždňov, kampaň väčšiny kandidátov vidno len na sociálnych sieťach.

Bez príspevkov na facebooku by kandidáti mali síce menšie šance osloviť mladších voličov, no bez bilbordov ich väčšina voličov nemusí vôbec poznať.

"Facebook vie ísť do hĺbky, ale základný účel bilbordových plôch je ukázať, že kandidát existuje. Keď vás ľudia nepoznajú, ani neuvažujú, či ste im sympatický," hovorí Václav Hřích z prieskumnej agentúry AKO.

Upozorňuje, že najmä starší ľudia nie sú na facebooku aktívni, ale práve oni sú disciplinovaní voliči a voliť chodia pravidelne.

Väčšina ľudí podľa Simony Bubánovej, ktorá pôsobí v oblasti reklamy, dianie v politike nesleduje. "Vidí však bilbord kandidáta s jednoduchým odkazom, zapáči sa mu a hodí mu hlas," hovorí s tým, že podobne to fungovalo aj pred piatimi rokmi, keď sa stal prezidentom Andrej Kiska. Ten však s bilbordmi začal rok pred voľbami.

Väčšiu bilbordovú kampaň mali zatiaľ len Čaputová, ktorá kandiduje za mimoparlamentné Progresívne Slovensko, a občiansky kandidát Robert Mistrík, ktorého podporujú opozičné strany SaS a Spolu.

"Aby na voličov zabrali, intenzita ich nasadenia by musela byť podobná tej pred koncom kampane do parlamentných volieb, čo je tisíc až 1200 bilbordov," hovorí Hřích. Je však podľa neho otázne, či sú na to ešte voľné plochy a či kandidáti na takúto masívnu bilbordovú kampaň majú peniaze.

Bilbordy si šetria na posledné týždne

Dva mesiace pred marcovými voľbami sú v uliciach viditeľné plagáty Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina či prezidentského kandidáta a predsedu Mosta-Hídu Bélu Bugára. Chýba však na nich jeho tvár.