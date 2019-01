Minister Lajčák navštívil jediný prirechod v Luhanskej oblasti

Slovenské predsedníctvo v OBSE by chcelo opraviť zdevastovaný most v Luhanskej oblasti.

16. jan 2019 o 15:04 SITA

BRATISLAVA. Po zdevastovanom moste pre peších, ktorý je zároveň jediným priechodom v Luhanskej oblasti, prejde zhruba tisíc ľudí za hodinu.

Títo ľudia, ktorí pendlujú medzi oblasťami kontrolovanými Kyjevom a separatistami navštevujú príbuzných, chodia na nákupy či vyzdvihnúť si penzie.

Keďže most je v strede zničený, starší ľudia či hendikepovaní majú obrovské problémy prejsť.

Slovenské predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) by preto chcelo tento most opraviť.

Počas návštevy tejto oblasti to povedal úradujúci predseda OBSE a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

V stredu okrem toho navštívil aj Severodoneck, ktorý je administratívnym centrom Luhanskej oblasti.

"Chceme urobiť všetko pre to, aby sa ten most podarilo zrekonštruovať. Existujú preto plány, projekty. Druhá vec je cítiť tu ten konflikt reálne, vidíte, ako veľmi sa to dotýka ľudí, ktorí s tým nič nemajú spoločné, ale ovplyvňuje to ich každodenný život," povedal na mieste Lajčák.

Na druhej strane, vďaka rozhovorom s ľuďmi z OBSE, ktorí na mieste pôsobia, je trošku optimistickejší.

"Ten výklad, ktorý som počul, sa ma pozitívne dotkol. Je vidieť snahu ľuďom to uľahčovať. Veliteľ zdôrazňoval, že ľudia prakticky nečakajú z tejto strany, údajne sú obrovské čakacie doby z tej druhej strany. Rozprával som sa s predstaviteľmi Červeného kríža, je tu miesto, kde sa môžu zohriať, dostanú horúci čaj. V tých improvizovaných podmienkach sa ľuďom, ktorým príde nevoľno, čo je na dennej báze, snažia naozaj pomôcť," opísal Lajčák to, ako takýto priechod funguje.

Na otázku, či má OBSE páky na to, aby ukončila takýto konflikt, Lajčák pripomenul, že práve OBSE má spomedzi medzinárodných organizácií najväčší mandát v konflikte na Ukrajine.

"Ale OBSE nemôže nahradiť chýbajúcu politickú vôľu, a faktom je, že od roku 2016 nebol prakticky žiadny pokrok pri plnení záväzkov z Minska," povedal Lajčák a dodal, že frustrácia je aj v rámci Normandského formátu.

Lajčák pocestuje aj do Moskvy, predtým sa ešte stretne s vedením misie na Ukrajine a pripraví zoznam konkrétnych vecí, o ktorých chce v Moskve rokovať.

Lajčák dnes ešte v detskej nemocnici odovzdá humanitárnu pomoc a následne odletí do Charkova, odkiaľ sa presunie na Slovensko. V stredu zase vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE pôjde do Moldavska.