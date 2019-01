Dobré ráno: Na generálnej prokuratúre sa vyplavuje špina

Čo sa dialo na generálnej prokuratúre.

16. jan 2019 o 23:34 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová

Námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky vyhlásil, že z objednávky jeho vraždy podozrieva aj Mariana Kočnera.

Šufliarsky zároveň na tlačovej konferencii opísal, ako bol Kočner na oslavách 45. narodenín Dobroslava Trnku a ako stretol Mariána Kočnera viackrát aj na generálnej prokuratúre.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky povedal, že za objednávkou jeho vraždy mohol byť aj Marián Kočner. Šufliarskeho údajne plánovali odstrániť skupina ľudí, ktorí sú podozrivý z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Na Neurochirurgickej klinike na bratislavských Kramároch museli v stredu odložiť operáciu vážne chorého pacienta. Dôvodom je, že na klinike je z troch operačných stolov k dispozícii len jeden. Zvyšné dva sú pokazené. Na problémy na klinike upozornilo 23 lekárov a sestier kliniky v pondelok otvoreným listom. Píšu v ňom, že klinika je pred kolapsom, pretože jej chýbajú operačné stoly, neuronavigačné prístroje a 17 sestier.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nariadil zanalyzovať nahrávku, na ktorej sa má Marián Kočner rozprávať s vtedajším šéfom prokuratúry Dobroslavom Trnkom ako s podriadeným. Preverí ju špeciálna prokuratúra.

Syn Štefana Harabina Branislav priznal úspory vo výške 165-tisíc eur. Mladý sudca odmieta vysvetliť, koľko ušetril z platu, koľko dostal darom a od koho. Podobne nevie vysvetliť majetkové pomery ani jeho otec. Ten za dva roky neminul podľa majetkového priznania takmer nič, a ešte si dokázal kúpiť aj pozemok za 150-tisíc eur. Odkiaľ na to vzal, rovnako ako jeho syn, nechce povedať.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek by mohlo byť realitou už na budúci rok. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý envirorezort predložil na pripomienkovanie. PET fľaše by mali byť zálohované minimálne dvanástimi, plechovky desitimi centami. Nový systém zálohovania by mohol platiť už na budúci rok.

