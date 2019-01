Bez elektrického prúdu zostali obce v okresoch Púchov a Bytča

Zlomený stĺp v neprístupnom teréne sa dá opraviť až pri dennom svetle.

16. jan 2019 o 20:42 SITA

BRATISLAVA. Stredoslovenskej distribučnej sa v stredu podarilo odstrániť takmer všetky poruchy elektriny.

Ako informoval hovorca Miroslav Gejdoš, do štvrtka bude musieť vydržať bez elektriny 33 odberateľov v obci Beluša, konkrétne v častiach Belušské Slatiny a Podmalenica (okres Púchov).

„Máme tu zlomený stĺp v neprístupnom teréne a oprava bude možná až vo štvrtok za vidna," informoval Gejdoš.

Bez prúdu je aj 40 domácností v Petroviciach, v časti Pláne (okres Bytča). Tu spadol popoludní na vedenie strom.

„Tiež je to v neprístupnom teréne, takže dnes sa to už nepodarilo vyriešiť napriek maximálnemu úsiliu našich elektrikárov. Máme za sebou náročné dni, ale vo štvrtok so svitaním vyrazia naši pracovníci opäť do terénu a urobia všetko, čo bude v ich silách, aby opravy dokončili čo najskôr," dodal Gejdoš.

Na strednom Slovensku pre nepriaznivé počasie ráno vypadávali dodávky elektriny.

„Vplyvom nepriaznivého počasia, najmä hustého sneženia, v noci z utorka na stredu na severe stredného Slovenska sme zaznamenali ďalšie poruchy na elektrických vedeniach,“ informoval v stredu ráno Gejdoš s tým, že bez prúdu je približne 800 odberných miest. Mimo prevádzky bolo 40 trafostaníc.