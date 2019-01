Danko chce ešte tvrdšie právo na odpoveď. Hovorí o rozšírení aj na komentáre

Predkladatelia zo Smeru sú prekvapení.

17. jan 2019 o 22:09 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Vyhrážky predsedu Smeru Roberta Fica z decembrového straníckeho snemu v Trenčíne o tom, že sa musí skončiť "mediálny teror a lynč" a že sa strana chce vrátiť k právu na odpoveď ako súčasti tlačového zákona, už majú podobu návrhu novely.

Mediálny analytik Radovan Kutaš považuje novelu, ktorú do parlamentu predložili poslanci Smeru, za politický motivovanú a nebezpečnú.

"Na práve na odpoveď tak, ako je teraz naformulované, je nebezpečné to, že vzniká aj vo vzťahu k pravdivej informácii," hovorí Kutaš z Mediálneho inštitútu. V odôvodnení novely tlačového zákona totiž chýba formulácia, že právo na odpoveď možno požadovať pri nepravdivej alebo neúplnej informácii.

Danko chce odpoveď na komentáre

Nový zákon podporuje aj predseda parlamentu Andrej Danko z SNS. Aj on si, podobne ako Fico, vyberá médiá, ktorým odpovedá na otázky.

"Návrh bude navyše rozšírený aj na komentáre a glosy," odkázal Danko SME cez svojho hovorcu Tomáša Kostelníka. Odvoláva sa pri tom na vyspelé štáty a Európsku úniu, kde je vraj takýto zákon samozrejmosťou.

V návrhu zákona, ktorý do parlamentu predložili poslanci Smeru Miroslav Číž a Dušan Jarjabek, sa zatiaľ píše, že právo na odpoveď sa viaže len na skutkové tvrdenia, ak zasiahli do cti či dobrej povesti, a vylučuje sa odpoveď na hodnotiace články.

Zámer Andreja Danka vníma Kutaš ako sporný.

"Netuším, ako to myslel. Glosa a komentár sú novinárske žánre a skutkové tvrdenie môže byť uvedené aj v nich. Ak si to však zamieňa s hodnotiacim úsudkom, je to absurdné," hovorí s tým, že si nevie predstaviť, ako by politik vyvracal názor komentátora.

V iných štátoch, napríklad v Česku, sa podľa Kutaša právo na odpoveď zlieva s právom na opravu.

Z medzinárodného tlačového inštitútu upozornili na to, že napríklad v USA právo na odpoveď nepoznajú a že médiá by mali mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, čo budú a čo nebudú publikovať.

Po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej kleslo Slovensko v rebríčku slobody tlače o desať miest a dostalo sa na 27. miesto.

Haraszti: Ani súd neuzná odpoveď pri názoroch

Právo na odpoveď pretlačil Smer do tlačového zákona v roku 2008. Zákon vtedy predkladal minister kultúry prvej Ficovej vlády Marek Maďarič, ktorý už zo Smeru odišiel.

Slovenské denníky na protest proti zákonu z roku 2008 vyšli s bielou titulnou stranou. Hoci Fico pri presadzovaní zákona sľuboval, že právo na odpoveď nie je pre neho či politikov, hneď v roku 2009 ho využil a žiadal o odpoveď na komentár v denníku SME.