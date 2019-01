Zhorené auto a výbuch pred domom. Politici v Marianke čelia útokom

Útoky zrejme súvisia s developermi.

17. jan 2019 o 12:06 Roman Cuprik

MARIANKA. Za posledné dni v obci Marianka novému starostovi Dušanovi Statelovi zhorelo auto a poslancovi Petrovi Jelačičovi niekto hodil do domu delobuch, ktorý mu rozbil okno.

Útoky na nového starostu a poslanca Marianky môžu podľa niektorých poslancov súvisieť s divokou výstavbou v obci.

"Dramatické udalosti niekoľkých ostatných hodín, keď došlo k hrubému zastrašovaniu vedenia obce, nás nútia na ne upozorniť médiá," povedal poslanec Maroš Sýkora.

Po voľbách, v ktorých minulý starosta Peter Hasoň prehral, bolo vydaných za tri týždne 109 stavebných rozhodnutí. Teraz nové vedenie obce kontroluje, či prebehli v súlade so zákonom.

„Skontaktoval som bývalého starostu, vysvetlili sme si to a povedal, že je to jeho ochrana do budúcnosti. Nie je tak závislý na novom vedení a vydal si povolenia sám, aby mohol stavať,“ povedal stasrosta Statelov.

Jednou z predvolebných tém bolo spomalenie výstavby aby si Marianka zachovala vidiecky ráz.

Niektoré z problematických stavieb boli navyše podľa starostu skolaudované, majú súpisné čísla, hoci nemajú ani dokončenú strechu.

Nový stavebný úrad poslal desať oznámení, že sa na miesta príde pozrieť štátny stavebný dozor.

Následne starostovi zhorelo auto a poslancovi výbušnina rozbila na dome okno.