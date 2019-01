Hasičov v roku 2018 zamestnalo vyše tridsaťtisíc výjazdov

Najrizikovejším dňom v týždni pre vznik mimoriadnych udalostí je piatok, z hľadiska požiarov sobota.

17. jan 2019 o 11:35 TASR

BRATISLAVA. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) absolvovali v roku 2018 celkovo 31.326 výjazdov.

Oproti roku 2017 došlo k poklesu o 2411 výjazdov.

5357 Počet zásahov hasičov v Košickom kraji v roku 2018.

Na tlačovej konferencii vo štvrtok o tom informoval prezident HaZZ Alexander Nejedlý s tým, že najrizikovejším dňom v týždni pre vznik akýchkoľvek mimoriadnych udalostí je piatok, z hľadiska požiarov sobota.

"Musím konštatovať, že čísla sa nám oproti predchádzajúcim rokom zlepšili," uviedol Nejedlý.

Vyše sedemtisíc zranených, 705 úmrtí

Ako doplnil, pri udalostiach, kde zasahovali hasiči, bolo vlani zranených 7053 ľudí, zomrelo ich 705.

Príslušníci HaZZ na druhej strane zachránili 13.752 osôb, čo je o 1158 menej ako v roku 2017. Najčastejším dôvodom vlaňajších výjazdov hasičov bol technický zásah (10.693), nasledovali požiare (9288), ďalej dopravné nehody (8454), cvičenie (1348), výskyt nebezpečnej látky (873) a v 670 prípadoch išlo o planých poplach.

Najviac požiarov vzniklo v apríli

Najviac hasiči zasahovali v Košickom kraji (5357), nasleduje Žilinský kraj (4494), Prešovský (4393), Banskobystrický (4099), Nitriansky (3707), Trnavský (3460), Bratislavský (3038) a Trenčiansky kraj (2778).

Najvyššia pravdepodobnosť vzniku mimoriadnych udalostí bola od 17. do 18. hodiny. Najviac požiarov vzniklo v apríli, a to 1269. Celkovo najviac výjazdov eviduje HaZZ v auguste (3268).

Najčastejšou príčinou požiarov bola vlani nedbalosť a neopatrnosť dospelých (44 percenta).

Nasledujú poruchy a nevyhovujúci stav vykurovacích telies (16 percent), prevádzkovo-technické poruchy (14 percent), úmysel (13 percent), nezistené príčiny (deväť percent), iné (tri percentá) a deti a chorobomyseľné osoby spôsobili požiar v jednom percente.

Zložité zásahy pri lesných požiaroch

Medzi najzložitejšie zásahy v roku 2018 Nejedlý zaradil napríklad požiar v Kežmarských Žľaboch od 3. do 8. mája. Išlo o požiar lesa s rozlohou 60.000 štvorcových metrov.

Rozsiahly bol aj lesný požiar v Polomke v septembri, rovnako zložitý bol aj požiar lesa v Gaderskej doline na rozlohe 300.000 štvorcových metrov.

Za požiar s najväčšou škodou bol označený požiar vo výrobnej hale v Dunajskej Strede 1. júna, škoda dosiahla desať miliónov eur.

"Komplikovaný bol v tom, že bol v uzatvorenej miestnosti. Je to ťažký zásah na orientáciu a na sálavé teplo," poznamenal prezident HaZZ.

Vlani došlo aj k 811 požiarom osobných áut. Celkové priame škody sa vyšplhali na viac ako 4,2 milióna eur, usmrtení boli dvaja ľudia. Autá najčastejšie horeli v okrese Žilina, Nitra a Banská Bystrica.

"Pri požiari boli vlani usmrtené štyri deti, zranených ich bolo 13," povedal Nejedlý. HaZZ v roku 2018 vykonal aj 8691 protipožiarnych kontrol, zistil pri nich 37.793 nedostatkov. Ako poznamenal Nejedlý, vlani bolo týchto nedostatkov viac ako 44.000.

Snehová kalamita zamestnala 600 hasičov

Alexander Nejedlý k súčasnej situácii so snehovou kalamitou ubiedol, že na Orave a v Tatrách zasahovalo do štvrtka do 600 profesionálnych hasičov a ďalších 150 dobrovoľných hasičov.

V stredu (16. 1.) zasahovalo na Orave okolo 200 hasičov, viac ako 60 z nich bolo profesionálnych. "Včera sme ukončili dovážanie ďalšej záchrannej techniky, chýbala nám najmä živá sila," povedal Nejedlý.

Podľa prezidenta HaZZ štvrtok bude kritický, pretože by malo dôjsť k odmäku.

"Predpokladáme, že by sa mohli začať prepadávať strechy. Začali sme už odhadzovať sneh zo striech, napríklad zo škôl, poľnohospodárskych družstiev, skanzenov, kostolov, kaplniek, niektorých domov," priblížil Nejedlý. Zároveň poznamenal, že najmä na Orave sa využíva najmodernejšia technika.

"V týchto chvíľach na miesto letí vrtuľník ministerstva vnútra. Vyskúšame zhadzovanie snehu pomocou vzduchového tlaku vrtuľníka, ak sa nám to osvedčí a nebude nám to robiť problémy," povedal Nejedlý.

Ako doplnil, vo štvrtok popoludní by mala do Oravskej Lesnej prísť aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).