Saková pripúšťa diskusiu o výsluhových dôchodkoch mestských policajtov

Výsluhové dôchodky dostávajú ich kolegovia v celej EÚ s výnimkou SR, ČR a Poľska.

17. jan 2019 o 13:33 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra je pripravené diskutovať o problematike výsluhových dôchodkov pre mestských a obecných policajtov.

Ako vo štvtok v tejto súvislosti povedala ministerka vnútra Denisa Saková, so zástupcami mestských a obecných policajtov sa už predstavitelia ministerstva stretli.

"Nie je to však len kompetencia ministerstva vnútra, pretože táto oblasť a sociálne výhody, ktoré by platili pre mestských policajtov, sú čiastočne téma aj pre ministerstvo financií," povedala Saková s tým, že by to spôsobilo zaťaženie rozpočtov miest a obcí, ktoré by ich žiadali práve od rezortu financií.

"Je to téma na trošku širšiu diskusiu," dodala.

Združenie náčelníkov mestských a obecných polícii ešte v decembri prezentovalo požiadavku, aby príslušníci týchto zložiek po skončení služobného pomeru poberali výsluhové dôchodky.

Podľa nich to takto funguje v celej Európskej únii s výnimkou Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Podľa vlastných slov totiž vykonávajú podobnú prácu ako štátni policajti. Jedným z argumentov, prečo mestskí a obecní policajti nemajú nárok na výsluhové dôchodky, bolo, že nie sú ozbrojený zbor ale poriadková služba.