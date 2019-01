Kauza dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave stagnuje

Zabijaci údajne omylom pripravili o život ženu a chlapca.

17. jan 2019 o 14:10 TASR

BRATISLAVA. Skoré doriešenie a právoplatné súdne rozhodnutie v dlhoročnej kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave, ktorá sa odohrala v roku 2004, sa stále nedá očakávať.

V prípade nie je na Okresnom súde (OS) Bratislava I zatiaľ vytýčený žiaden termín, nakoľko spisový materiál sa stále nachádza na Ústavom súde (ÚS) SR v Košiciach.

Vo štvrtok o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.

Obžalovaní podali ústavnú sťažnosť

Podľa informácií z justičných zdrojov ústavnú sťažnosť podali minulý rok hneď dvaja obžalovaní, a to na doživotný trest odňatia slobody právoplatne odsúdený zemplínsky bos Branislav Adamčo a jeho spoluobžalovaný Jozef B.

"V predmetnej veci sťažovatelia namietajú porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 odseku 2 Ústavy SR a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa článku 6 odseku 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj práva na účinný opravný prostriedok podľa článku 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní," uviedol na otázku TASR Tomáš Senaj z tlačového a informačného odboru Kancelárie ÚS SR.

Ústavný súd sťažnosť odmietol

Ako ďalej priblížil, vec bola predbežne prerokovaná na neverejnom zasadnutí senátu 26. septembra 2018, na ktorom bolo rozhodnuté uznesením o prijatí sťažnosti v časti, ktorou sťažovatelia namietajú porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote.

"Vo zvyšnej časti Ústavný súd SR sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú. V rámci tohto konania si Ústavný súd SR vyžiadal časť dotknutého trestného spisu od Okresného súdu Bratislava I, pričom tento vyžiadaný spisový materiál sa momentálne nachádza na Ústavnom súde SR. V predmetnom konaní sa aktuálne vykonávajú procesné úkony nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci samej," dodal Senaj.

Zákonným sudcom je v tejto veci na OS BA I najnovšie Roland Kemény. Ten prípad prebral po sudcovi Jánovi Jamrichovi, ktorý odišiel do dôchodku ku koncu roku 2016. Senát pod vedením Jamricha vypočul desiatky svedkov a ešte ďalších mal vypočuť. Nie je zatiaľ známe, či dokazovanie sa teda bude musieť vykonať nanovo. To by skomplikovalo skoré vyriešenie kauzy na súde prvého stupňa a trvalo by to ďalšie roky.

Avšak aj po prípadnom verdikte OS Bratislava I je isté, že jedna z procesných strán (prokurátor, štyria obžalovaní a ich obhajcovia - poznámka TASR) sa voči rozsudku odvolajú. Vecou by sa potom zaoberal odvolací KS v Bratislave.

V kauze je obžalovaný spomínaný bos Branislav Adamčo, Karol M., nachádzajúci sa stále v Belize, a ďalší dvaja obžalovaní.

Sudca Kemény musel po Jamrichovi, ktorý pôsobil na OS Bratislava I viac ako 34 rokov, naštudovať rozsiahly spis v prípade. Vec Keménymu bola pridelená v roku 2017.

Naposledy sa proces mal konať koncom októbra 2016. Bol však odročený, a to z dôvodu práceneschopnosti jedného z členov senátu.

Riadne sa pojednávalo v kauze na začiatku júna 2016, keď takmer šesť hodín trval výsluch Adamča. Okrem neho sú v tomto prípade obžalovaní spomínaný Karol M., Jozef B. a Nikola P., ktorí dávajú svojim obhajcom súhlas na pojednávanie v ich neprítomnosti. Voči Karolovi M. sa koná stále ako voči ujdenému.

Vražda ženy a chlapca

Mladú ženu a desaťročného chlapca zastrelili v Moste pri Bratislave na konci roka 2004.

Obeťou útoku mal byť otec zabitého chlapca a druh zabitej ženy, bývalý policajt Juraj G. Pokus zavraždiť ho však nevyšiel a zabijaci údajne omylom pripravili o život jeho blízkych.

Bosa zemplínskej zločineckej skupiny Adamča odsúdil vo februári 2016 trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR v inej kauze - vraždy Arpáda Nistora a ďalších závažných trestných činov na doživotie.

Branislav Adamčo čelí okrem toho aj ďalším súdnym procesom na iných slovenských súdoch.