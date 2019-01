KDH označilo novú kresťanskú stranu za podporovateľov Harabína

Kresťanská demokracia – Život a prosperita má údajne blízko aj k programu ĽSNS.

17. jan 2019 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Slovensko novú stranu vytvorenú z neúspešných politikov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a časti "starej gardy" nepotrebuje.

Vyplýva to z reakcie kresťanských demokratov na vznik politickej strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita (KDŽP), ktorú poskytol hovorca hnutia Stano Župa.

Podpora pre Harabína, blízko k ĽSNS

Prípravný výbor novej strany odovzdal v stredu 16. januára na ministerstve vnútra 1 339 hárkov s viac ako 14-tisíc podpismi občanov.

"Slovensko nepotrebuje ani politickú stranu, ktorá bude podporovať Štefana Harabina. Slovensko nepotrebuje ani politickú stranu s príklonom k Ľudovej strane Naše Slovensko či Smeru-SD, ani stranu plnú morálnych kompromisov," vyplýva zo stanoviska KDH.

Podľa KDH nie je možné založiť niečo spravodlivé na nespravodlivosti, na klamstve.

"Začali s tým, že osočovali KDH. Je to veľký paradox, že osočovali tí, ktorí boli sami súčasťou toho, čo kritizovali. Sú indície, že ľuďom v kostoloch hovorili, že podpisujú petíciu proti "Istanbulu” a pritom podpisovali petíciu za vznik novej strany. Ak je toto pravdou, to nie je v rozpore s vierou, s kresťanstvom, ale aj so zákonom. A také veci má riešiť polícia," uvádza sa v reakcii KDH.

Molda bol dlhoročným členom KDH

Kresťanskí demokrati priblížili, že splnomocnenec tejto novej strany Peter Molda bol v KDH dlhé roky. Bol členom rozpočtovej správy KDH, nominantom v štátnych železniciach.

"KDH je matkou matiek, lietadlová loď. Teraz však z KDH odchádzajú neúspešní členovia, ktorí neuspeli v KDH a majú pocit, že keď budú hrubo zneužívať tému ochrany života a útočiť na KDH, tak uspejú. Sme svedkami ďalšieho pokusu o rozbitie konzervatívnych, kresťanských hlasov," uzavrelo KDH.

Podľa prípravného výboru Kresťanskej demokracie – Život a prosperita (KDŽP) je vznik tejto strany „silný odkaz, že Slováci túžia po strane, ktorá bude nielen mať vznešené deklarácie, ale predovšetkým ich nevymení pri prvej príležitosti za vládne autá.

Za život a rodinu

Ako povedal splnomocnenec prípravného výboru Peter Molda, práve preto ako jediná strana na Slovensku bude mať strana záväzok nevstúpiť do vlády, ktorá nezvýši ochranu života a ekonomické postavenie rodiny.

Strana Kresťanská demokracia - Život a prosperita je podľa Moldu otvorená všetkým ľuďom, ktorí sa stotožňujú s jej prioritami.

Podľa Moldu vznik čitateľnej kresťanskej strany prispeje ku kryštalizácii politickej scény, pretože aj liberálne a socialistické strany budú vedieť lepšie bojovať za vlastné priority, ak budú vedieť, že majú súpera, ktorý sa im vopred nepoddáva.

„Prispeje to k posilneniu argumentácie, dialógu a mobilizácie ľudí,“ konštatoval.

Strana KDŽP bude mať ustanovujúci Snem v Šaštíne, kde sa rozhodne o jej programe a predstaviteľoch.

„Vznikáme pre program, a ten bude náš líder. Prípravný výbor si splnil úlohu a teraz pozývame všetkých ľudí dobrej vôle k spolupráci a veríme, že sa pridajú, pretože toto je historická chvíľa,“ povedal Molda.