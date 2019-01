Už sedemkrát mu posunuli operáciu. Je to stres, vraví pacient z neurochirurgie

Nový operačný stôl príde na kliniku na Kramároch najskôr vo februári.

18. jan 2019 o 18:22 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Na hlave má hrčku. Vraví, že ho to nebolí. Lenže lekári ani on nevedia, čo to je. Musia mu otvoriť hlavu. Preto prišiel pred dvoma týždňami na neurochirurgickú kliniku na Kramároch.

Šesťdesiatročného pacienta z Trenčína mali už niekoľkokrát operovať, ale vždy to posunuli, lebo nemajú dosť operačných stolov.

Prečítajte si tiež: Na neurochirurgii na Kramároch museli odložiť operáciu vážne chorého pacienta

Hoci denník SME pozná jeho meno, nezverejňuje ho, lebo pacient sa bojí, že by si tak ešte viac sťažil čakanie na operáciu.

O tom, že neurochirurgická klinika je pred kolapsom, informovalo jej 23 lekárov a sestier v pondelok v otvorenom liste.

Napísali, že z troch operačných stolov sú dva pokazené. Klinike chýbajú aj neuronavigačné prístroje, ktoré potrebuje pri operáciách hlavy, a chýba jej aj 17 sestier.

Vedenie nemocnice s ministerstvom zdravotníctva obvinilo zdravotníkov, že šíria poplašnú správu. Zároveň im zakázalo sa vyjadrovať k situácii na klinike.