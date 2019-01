Kolobežkári budú musieť na chodníkoch spomaliť, inak dostanú pokuty

Návrhy zmien ohlásila ministerka Saková ešte v septembri.

20. jan 2019 o 20:06 Peter Kováč

BRATISLAVA. Nasadnúť ráno na elektrickú kolobežku a prefrčať krížom cez mesto do práce nebude o pár mesiacov zrejme také jednoduché.

Ministerstvo vnútra navrhuje reguláciu podobných dopravných prostriedkov, ktoré zažívajú boom najmä v mestách. Elektrokolobežky zaradí na úroveň bicyklov.

V praxi by sa ľudia na elektrických kolobežkách mali vyhýbať chodníkom, mali by nosiť prilby a napríklad pred priechodom by mali zosadnúť a cez cestu prejsť vedľa kolobežky.

Ministerka zo Smeru Denisa Saková zmeny vysvetľuje tým, že dnes sa na ľudí na kolobežkách, a to aj elektrických, hľadí ako na chodcov, čo "nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú".

Súhlasí aj riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity Gustáv Kasanický, podľa ktorého elektrokolobežky dosahujú rýchlosť aj 25 kilometrov za hodinu a viac.

Ak takto rozbehnutý človek na kolobežke vojde na priechod, môže na ňom dôjsť k nehode bez toho, aby za ňu mohol vodič auta, pokračuje. Ráta sa totiž z tým, že cez priechod chodia peší.

Novinka však podľa neho nebude znamenať, že elektrické kolobežky by mali z chodníkov zmiznúť úplne. Skôr sa očakáva väčšia opatrnosť jazdcov.

"Musia brať ohľad na peších a rýchlosť nesmie výrazne prekročiť rýchlosť chôdze. Ak to urobia, tak sa budú musieť presunúť na cestu,“ hovorí Kasanický.

Môžu dostať aj pokuty