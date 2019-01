Harabin odovzdal podpisy, môže oficiálne kandidovať na prezidenta

Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin doručil vyzbierané podpisy do Národnej rady SR.

18. jan 2019 o 10:32 SITA

BRATISLAVA. Ďalším oficiálnym kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky je od dnešného dňa aj sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.

Ten v piatok odovzdal podpisy od občanov, ktoré mu pomohla vyzbierať iniciatíva "Harabin na hrad". Sudca najvyššieho súdu odovzdal 31 993 podpisov.

Harabin chce zvíťaziť

Podľa vlastných slov chce byť ako prezident prospešný pre všetkých občanov.

Na otázku, ako odhaduje svoje šance v boji o prezidentské kreslo odpovedal Harabin tak, že chce zvíťaziť.

Tiež odmieta podporu akejkoľvek politickej strany, ani sa neplánuje vzdať svojej kandidatúry v prospech iného uchádzača. Na kampaň plánuje minúť čo najmenej a všetky finančné prostriedky má na transparentnom účte.

"Odovzdali sme podpisy. Všetko prebehlo organizačne v poriadku a chcem prezidentské voľby vyhrať, kto totiž nechce vyhrať, nemôže ísť do takéhoto súboja," povedal Harabin.

Povolal by na pomoc emeritných sudcov

V prípade zvolenia chce byť Harabin prezidentom všetkých občanov, pričom by zriadil aj samostatnú kanceláriu, ktorej súčasťou by boli emeritní sudcovia a posudzovali by podnety od ľudí.

Podľa Harabina totiž právo neplatí pre všetkých rovnako. "Práva a spravodlivosti sa musí domôcť každý jeden občan v tejto krajine," doplnil.

Dočasne pozastavený výkon funkcie

V prípade sudcu Harabina podľa súčasnej legislatívy platí, že v momente, keď bude jeho kandidatúra uznaná, si musí pozastaviť výkon súčasnej funkcie.

"Výkon funkcie sudcu sa prerušuje aj dňom, keď sa sudca zaregistruje ako kandidát vo voľbách za prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do národnej rady, alebo vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Prerušenie trvá ešte tri mesiace po vyhlásení výsledkov volieb, ak sudca nebol zvolený, alebo ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie, do ktorej bol vo voľbách zvolený," uvádza zákon.

Komisia Národnej rady SR má na posúdenie Harabinovej kandidatúry na post prezidenta SR sedem kalendárnych dní.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Rovnako určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019.

Podľa Ústavy SR kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do NR SR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi.

Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb a ten následne do siedmich dní preskúma, či spĺňajú zákonné požiadavky.

Súčasťou návrhu na kandidáta na hlavu štátu musí byť aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.