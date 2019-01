Brexit: Aký je rozdiel medzi odchodom s dohodou a bez nej (video)

Podľa analytičky politici EÚ už nechcú vychádzať Mayovej v ústrety.

18. jan 2019 o 18:41 Katarína Kozinková

Aký je rozdiel medzi tým, ak by Británia odchádzala z EÚ s dohodou alebo bez dohody? Opýtali sme sa šéfredaktorky portálu EurActiv.sk Zuzany Gabrižovej.

Analytička hovorí o tom, že európski politici už vidia veľmi málo priestoru vychádzať Therese Mayovej v ústrety a nemajú chuť vydávať veľa energie na novú dohodu. Čo teda teraz britská premiérka môže robiť v takej zložitej situácii, v akej sa nachádza a s kým všetkým sa musí dohodnúť?

Pýtali sme sa aj na to, čo by pre Slovákov , ktorí chcú cestovať do Británie alebo tých, ktorí tam žijú aj pracujú znamenalo, ak by o pár týždňov, 29. marca, odchádzala Británia z Únie bez novej dohody.