OĽaNO navrhuje obmedziť reklamu na alkohol

OĽaNO navrhuje aj začlenenie deti zo znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od troch rokov.

18. jan 2019 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Obmedziť reklamu na alkoholické nápoje na Slovensku navrhujú poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Preto na blížiacu sa schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o reklame. Matovičovci pripomínajú v dôvodovej správe k návrhu, že na celom svete sa zvyšuje pitie alkoholu a nie je tomu inak ani na Slovensku, kde bagatelizáciu konzumu alkoholu podporuje aj kultúrna tradícia našej spoločnosti.

Benevolentná legislatíva

Podľa OĽaNO sme vysoko tolerantní k zneužívaniu alkoholu, k čomu prispievajú aj masovokomunikačné prostriedky a reklama.

"Pritom rozsah dopadu dôsledkov konzumu alkoholu z hľadiska spoločenského, zdravotného, pracovného, psychologického a ekonomického je pre našu spoločnosť stále najrozsiahlejší, vysoké percento úmrtí na následky nadmerného pitia a alkoholizmu, náklady na liečenia pacientov od závislostí od alkoholu, na ktoré dopláca každý občan Slovenska prostredníctvom daní," uviedli.

“ Každé šieste predčasné úmrtie Slovákov má na svedomí alkohol. „ Z NÁVRHU OĽANO

Podľa hnutia OĽaNO medzi systémové riešenia tohto celospoločenského problému patrí aj legislatívne obmedzenie reklamy na alkoholické nápoje.

"Slovensko má v reklame na alkohol spomedzi rozvinutých krajín jednu z najvoľnejších legislatív na svete. V strednej Európe je porovnateľná jedine s Českou republikou, aj tu sa však v súčasnosti hovorí o jej sprísnení. Viaceré krajiny ako Rakúsko, Švajčiarsko, Bulharsko, Lotyšsko či Švédsko majú úplný zákaz propagácie destilátov v televízii a rozhlase," uviedli predkladatelia.

Predkladatelia uviedli, že pod vplyvom alkoholu je neustále páchaný najväčší počet priestupkov a trestných činov v porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami.

"Každé šieste predčasné úmrtie Slovákov má na svedomí alkohol. Vyplýva to z dvadsaťročného výskumu Univerzity Komenského. Vedecká práca ukázala aj to, že vinou alkoholu umierajú najmä slovenskí muži. Lekári vyhodnotili 14 161 pitiev, ktoré robili v Ústave súdneho lekárstva v Martine v roku 2015," priblížili.

Pribúda opitých detí

Alkohol je najrozšírenejšou drogou i medzi deťmi a mládežou. Každoročne narastá percento detí, ktoré majú problém s alkoholom.

"Podľa výsledku prieskumu ESPAD medzi 15-16 ročnými študentmi až 36 percent chlapcov a 20 percent dievčat uviedlo opitosť jeden a viackrát počas jedného mesiaca," dodali poslanci s tým, že detské oddelenia nemocníc upozorňujú, že každoročne pribúdajú detí, ktoré im privezú veľmi opité.

Jeden predškolský rok nestačí

OĽaNO navrhuje aj začlenenie deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku.

Preto na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu predkladá skupina poslancov návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Súčasná právna úprava zakotvuje nárok dieťaťa absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, t. j. od piateho roku veku dieťaťa, a to bezplatne.

"V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov, a preto sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu.

Podľa OĽaNO v tejto súvislosti odborníci poukazujú na skutočnosť, že s výchovou a vzdelávaním dieťaťa by sa malo začínať už v rannom veku.

O to je dôležitejšie začať s touto výchovou u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú prirodzene sťažené východiskové podmienky.

"V rámci vzdelávacieho programu je dôležité motivovať k zvýšenej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predškolskej príprave už od skoršieho veku, pretože včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne potrebná pripravenosť na vstup detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky potrebné pre jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania," tvrdia poslanci.

Dôležitú úlohu v prijímaní dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy po dovŕšení troch rokov veku by podľa návrhu hnutia zohrával orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý podáva návrh na prijatie dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy, ktorý ho následne predloží príslušnému riaditeľovi materskej školy.

Vzhľadom na to, že zavedenie predprimárneho vzdelania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia by bolo povinné, bolo by bezplatné.