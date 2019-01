Opice jedia odpadky a hrochy plávajú v smetiach. Ako čistí Slovák pralesy?

Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

18. jan 2019 o 12:23 The Slovak Spectator

1. Americkí novinári odporúčajú navštíviť Slovensko: New York Times recommends a trip to the Tatra Mountains

2. Tak to ten Danko opísal. No a čo? All his own work

3. Niektoré automobilky na Slovensku sa už pripravujú na výrobu elektrických áut: Slovakia breaks record in car production, but future is electric

4. Aké akcie by ste nemali vynechať najbližšie dni v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Upálil sa a komunisti to chceli ututlať. Palachov príbeh ovplyvnil aj Slovensko: Slovakia had followers of Palach

6. Niektorí poslanci majú výhradu k označeniu Ruska ako bezpečnostnej hrozby: Ruling parties split over attitude to Russia

7. O policajnej brutalite voči Rómom nebude nikdy dosť dôkazov: Institutional racism penetrated the justice system

8. Kde sa najviac lieta z bratislavského letiska? Bratislava airport handled record number of passengers in 2018

9. Slovenský pas má svoju silu: How powerful is a Slovak passport?

10. Opice jedia odpadky a hrochy plávajú v smetiach. Ako čistí Slovák pralesy? Slovak cleans national parks in Uganda and explains why everyone should care

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.