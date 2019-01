Američan: Baníkom byť nechcem, ale Štiavnicu mám rád

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

19. jan 2019 o 6:26 Anna Fay

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/559909338&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

V baniach pod Štiavnicou pocítite na pleciach ťarchu celého sveta, hovorí Američan Dave Rubin, ktorý síce priznáva, že baníkom by byť nemohol, ale zato Banskú Štiavnicu má veľmi rád. Ako hovorí, v jej okolí je “asi desať miliónov” turistických chodníkov a po celom dni na nohách v meste určite nájdete miesto, ktoré osvieži nielen ducha, ale aj telo.

