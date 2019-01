Dohoda o spoločnom kandidátovi je stále možná, tvrdia zástupcovia opozície

O možnosti dohody je presvedčený aj Miroslav Beblavý.

20. jan 2019 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Voľba budúceho prezidenta bude mať mimoriadny význam pre charakter štátu a vývoj Slovenska v budúcnosti.

Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných strán v diskusii televízie TA3 V politike, ktorá sa venovala blížiacim sa prezidentským voľbám a generovaniu jednotlivých kandidátov.

Galko: Čas na dohodu existuje

Hlásia sa tiež k tomu, aby demokratickú opozíciu reprezentoval silný spoločný kandidát, priznávajú však, že dohoda na ňom nie je istá.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko si myslí, že čas na dohodu ešte stále existuje, podľa neho liberáli apelujú na zodpovednosť jednotlivých kandidátov.

"Najlepšie by bolo, ak by sme si mohli v prezidentských voľbách vyberať medzi dobrom a dobrom. Obávam sa však, že ak budú kandidovať všetci ohlásení a priechodní kandidáti demokratickej opozície, tento stav nenastane," povedal.

O tom, že dohoda na spoločnom kandidátovi je stále možná, je presvedčený aj líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Miroslav Beblavý.

"Oceňujem v tejto súvislosti aj postoj OĽaNO, ale aj KDH, ktorí sa rozhodli nepostaviť vlastného kandidáta a netrieštiť hlasy," uviedol.

Podporia kandidáta

Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina potvrdil, že kresťanský kandidáti podporia toho kandidáta demokratickej opozície, ktorý bude mať najväčšiu šancu uspieť.

Očakáva, že výrazne do toho prehovorí aj to, ako sa kandidáti prejavia v predvolebných diskusiách.

Hlina upozorňuje však i na to, že trieštením demokratickej opozície sa môže enormne zvýšiť politická váha antisystému.

"Reálne hrozí, že sa Harabin a Kotleba dohodnú a Štefan Harabin sa dostane do druhého kola. On sa nestane prezidentom, ale vznikne nám ďalšia antisystémová sila," upozornil.

Obrátil sa k lídrovi Sme Rodina Borisovi Kollárovi, že sa preto čuduje "sadomasochizmu" presadzovania vlastného kandidáta, podpredsedu strany Milana Krajniaka.

Kollár: Prezidenta si zvolia ľudia

Kollár sa voči jeho slovám ohradil s poukázaním na to, že prezidenta si budú voliť ľudia.

"Preto nám nevyčítajte, že my sme boli schopní vygenerovať z našich radov relevantného kandidáta. Vyčítajte si to, že vy ste neboli schopní vybrať niekoho, kto by bol silný a výrazne zaujme ľudí," povedal.

Uistil, že ak sa Krajniak nedostane do druhého kola, bude Sme rodina rokovať o podpore kandidáta demokratickej opozície.

Naznačil však zároveň, že Sme rodina podporila v nedávnom období kandidáta inej opozičnej strany pri voľbe predsedu Bratislavského samosprávneho kraja či primátora Bratislavy.

"Prečo by ste vy teraz nemohli podporiť nášho kandidáta?" položil rečnícku otázku spoludiskutérom.