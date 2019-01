Šefčovičov postoj je podľa Tomáša logický, Kollár šance kandidátov nekomentuje

Kollár odmietol špekulácie, či má Krajniak vôbec šancu.

20. jan 2019 o 14:47 (aktualizované 20. jan 2019 o 15:31) TASR

BRATISLAVA. Je úplne prirodzené, ak sa Maroš Šefčovič chce v prezidentských voľbách profilovať ako kandidát s podporu strany Smer, a nie ako jej kandidát.

V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer).

Prezidentom všetkých

"Je to úplne v poriadku a úplne logické, veď Maroš Šefčovič musí ako prezidentský kandidát osloviť nielen elektorát Smeru, ale presvedčiť aj voličov iných strán a hnutí," uviedol Tomáš, zdôrazňujúci myšlienku, že prezident má byť prezidentom všetkých, nie iba sympatizantov jednej strany.

Tomáš je presvedčený, že súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) na to má odborný, ale i osobnostný potenciál.

"Je to nielen ťažký profesionál, ale aj človek veľmi ľudský, ktorý sa bude stále usilovať o upokojenie napätia a konsenzus, v súčasnosti tak veľmi v našej spoločnosti potrebný," povedal.

Špekulácie odmietol

Predseda strany Sme Rodina Boris Kollár rozumie Šefčovičovmu postoju, podobne bude podľa jeho slov pristupovať k osloveniu potenciálnych voličov aj kandidát z radov Sme Rodina, podpredseda strany Milan Krajniak.

"Získal vyše 26.000 podpisov, je to teda aj občiansky kandidát," zdôraznil Kollár.

Odmietol špekulácie, či má v konkurencii ďalších Krajniak vôbec šancu. Argumentoval pritom príkladom strany.

"Keď sme išli do volieb, odhadovali nám tak jedno percento, napokon sme sa dostali do parlamentu so ziskom výrazne cez šesť percent," povedal.

Aj v prípade prezidentských volieb Kollár šípi, že výsledok bude úplne iný ako očakávania a predpoklady. "Budeme ešte veľmi prekvapení, ako tieto prezidentské voľby dopadnú," vyhlásil.