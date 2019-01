Prednosta neurochirurgickej kliniky: UNB cenzurovala moje vyjadrenia

Odsúvanie operácií sa do februára nedá vylúčiť, vraví ANDREJ ŠTEŇO, prednosta neurochirurgickej kliniky na Kramároch.

Minulý pondelok ste napísali otvorený list, že neurochirurgická klinika je pred kolapsom. Aká je situácia po týždni?

„Konečne nám umožnili nám komunikovať s médiami. Za to veľmi pekne ďakujeme jednak verejnosti a takisto aj predstaviteľom médií.

Bolo to mimoriadne frustrujúce, že si o klinike, od leta minulého roka, môžeme len čítať a nemôžeme sa k tomu vyjadriť ináč, ako prostredníctvom hovorcu, cez ktorého neprejdú vyjadrenia v tom zmysle, ako mal človek v úmysle.“

UNB teda cenzurovala vaše vyjadrenia?

„Napríklad som prosil hovorkyňu nemocnice (Evu Kliskú, pozn. red.), aby mi dala vedieť, ak by došlo k akejkoľvek zmene odpovedí, ktoré som dával cez ňu pre jeden denník. Bez môjho vedomia však bola podstatná časť mojich odpovedí vypustená. Článok tým bol značne ovplyvnený.

Bývalé vedenie UNB som žiadal o súhlas s tlačovou konferenciou v čase, keď sa písalo o čakacích listinách a výpovediach lekárov, nedovolili mi to – ak by som ich zákaz porušil, takmer s istotou by som prišiel o prácu."

Operácie sa posúvajú

V liste ste písali, že na neurochirurgickej klinike sú z troch operačných stolov pokazené dva, chýbajú vám neuronavigačné prístroje a 17 sestier. Zmenilo sa niečo k lepšiemu?

"Vo štvrtok sme mali stretnutie na ministerstve zdravotníctva, kde nám boli prisľúbené dva neuronavigačné prístroje.

Čo sa týka stolov, tak odhadovaný termín dodania prvého bol začiatok februára. Úplne najnovšia informácia z pondelkového poobedia je, že nám jeden stôl zapožičali.

Avšak, ani dodávateľ, ktorý nám pred chvíľou z poverenia vedenia UNB volal na sedenie zatiaľ nevie, či je vhodný na neurochirurgiu, momentálne ho preberá službukonajúci lekár.

Je mi ľúto, že to došlo až takto ďaleko, keďže my sme o stave poruchových stolov informovali kompetentných už v máji 2017. Žiadali sme vtedy dva nové stoly. Prišlo to až do stavu, že sa stoly pokazili a my robíme len na jednom. Pokazené stoly majú posudky, že sú neopraviteľné.

Jeden z nich nejde ani zmontovať. Na druhom by sme mohli operovať maximálne v krajnej núdzi."

Do začiatku februára sa teda nedá vylúčiť, že pacientom budete opakovane odsúvať operácie, ako pacientovi, ktorý sa ozval denníku SME s tým, že mu termín zákroku presunuli už sedemkrát?

"Je absolútne samozrejmé, že na jednom stole nemôžete robiť toľko operácii, ako na troch. Uvidíme, aký stôl nám v pondelok priniesli."

“ Veľmi neradi, ale budeme musieť posunúť niektorým pacientom termín hospitalizácie, ktorý sme už oznámili. „ Andrej Šteňo, prednosta neurochirurgickej kliniky na Kramároch

Nedá sa teda vylúčiť, že operácie sa budú ďalej odsúvať?

"Operácie posúvame. Ľudia čakajú dlhšie, akoby čakali, keby boli tri operačné stoly.

Veľmi neradi, ale zrejme budeme musieť posunúť niektorým pacientom termín hospitalizácie. Je možné, že budeme musieť poprosiť o pomoc aj iné pracoviská, čo sa už v minulosti v dôsledku nedostatku techniky stalo."

UNB aj ministerstvo zdravotníctva vás po otvorenom liste označili za šíriteľov poplašnej správy. Čo ste si o tom pomysleli, keď ste si to prečítali?

"Považovali sme to za šokujúce obvinenie."

Urazilo vás to?

"Koho by to neurazilo, keď niekto všetkých lekárov a sestry na funkčných miestach na klinike obviní z trestného činu, za ktorý môže byť trestná sadzba niekoľko rokov?"

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Neurochirurgia na Kramároch je pred kolapsom, varujú lekári

Šéf služobného úradu ministerstva Jozef Ráž pre SME naznačil, že chyba pri obstarávaní stolov a najmä neuronavigačných prístrojov bola na vašej strane, pretože ste dostatočne pružne nereagovali na komunikáciu z ministerstva. Čo na to hovoríte?

"Nesúhlasím ani s jedným tvrdením. Najväčšia chyba v celom procese podľa môjho názoru bola, že dva neuronavigačné prístroje pre naše pracovisko boli zároveň viazané obstarávaním pre neexistujúce neurochirurgické oddelenie v Ružinove.“

Hovoríte, že ste o tom, že potrebujete stoly, informovali v máji 2017. Je január 2019 a stoly stále nie sú. Čo sa tak dlho dialo s objednávkou?

"V decembri 2017 som dostal potvrdenie o tom, že aspoň jeden stôl sa obstaráva. Následne som sa v decembri 2018 dozvedel, že obstarávanie ani nezačalo. Čo sa týka neuronavigačných prístrojov, odmietam, že z našej strany by prišlo k akémukoľvek neštandardnému zdržaniu.

V prípade poruchy stolov som osobne riaditeľku UNB Renátu Vandriakovú 23. novembra upovedomil o situácii. Vedúcu verejného obstarávania som 20. novembra žiadal o urgentnú zápožičku dvoch stolov."

Aká bola ich reakcia?

"Od distribučnej firmy dokázateľne dostali ponuku na zápožičku stola 20. novembra a na ňu podľa našich informácii nijako nereagovali, až do 11. januára 2019."

Ako je možné, že vám chýba 17 sestier?

"Problém nedostatku sestier je na Slovensku všeobecne známy. Sestry chýbajú skoro všade, napríklad aj na I. Ortopedicko-traumatologickej klinike v Ružinove, kde tiež vykonávajú zákroky na chrbtici, chýba 25 sestier. O probléme nedostatku sestier som informoval opakovane, UNB aj ministerstvo.

V čase, keď sa založilo súkromné centrum v Petržalke tam odišli tri skúsené sestry z našej Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), bola to zhruba pätina našich jiskových sestier. Pre nedostatok sestier máme zavreté štyri z desiatich lôžok so zvýšenou starostlivosťou.

Koncom roku 2017 som upozorňoval, že dokonca aj akútnych pacientov sme museli vzhľadom na tento fakt odkloniť mimo UNB."

Otec mi nevybavil protekciu

Ministerstvo odkázalo, že nedostatok sestier máte pre zlé medziľudské vzťahy na vašom pracovisku.

"O medziľudských vzťahoch na pracovisku najlepšie svedčí to, že sme sa v ťažkej situácii dokázali absolútne zomknúť a bojovať za práva našich pacientov."

Najmä lekári, ktorí vlani odišli, naznačovali, že vaše správanie hraničilo so šikanovaním.

"To vylučujem. Bohužiaľ som o tom doposiaľ nesmel hovoriť. Zber podpisov pod petíciu „za moje odvolanie“ podporený cieleným manipulovaním zamestnancov zo strany zopár kolegov, „náhodou“ začal niekoľko dní potom, ako som poukázal na zlyhania bývalého primára pri manažovaní čakacích listín pacientov.

Ich manažment bol podľa mňa nespravodlivý a bolo ho nutné zmeniť, aj keď možno niekomu vyhovoval.

V petícii nebola ani jedna odvolávka na nejakú konkrétnu situáciu, žiaden konkrétny príklad neuviedli. Naopak, keď opadli vášne, viacerí podpísaní zamestnanci, sa mi ospravedlnili s tým, že boli hrubo dezinformovaní. Situácia je teraz diametrálne odlišná, zjednotili sme sa za dobrú vec, za našich pacientov."

Myslíte si, že Pente, ktorá vlastní nemocnicu Medessimo, kde je neurochirurgia, a zároveň aj tlačené tituly, ktoré o tomto vašom správaní masívne informovali, vyhovujú problémy na vašej klinike?

"Nechcem konšpirovať. Ale to, že sa o našej klinike dlhodobo v negatívnom svetle píše v denníku a týždenníku, ktoré vlastní skupina, ktorú ste pomenovali je fakt.

Ako sa mám pozerať na to, keď napísali, že našou chybou došlo k poškodeniu pacientky, ktorá údajne ochrnula, a ona normálne chodí, teší sa zo života a napíše nám otvorený ďakovný list?"

Aký máte dnes vzťah s bývalým primárom neurochirurgie Illéšom?

"Žiadny. Nie sme vôbec v kontakte. Avšak som pripravený korektne spolupracovať v záujme pacienta s kýmkoľvek a s ktorýmkoľvek oddelením."

Vaši kritici naznačujú, že šéfom kliniky ste sa stali protekčne, pretože bývalým prednostom bol váš otec, dnes dekan lekárskej fakulty.

"Toto je prirodzený pohľad na vec, a nech poviem čokoľvek, ľudia si aj tak pomyslia svoje. Od detstva som chcel robiť neurochirurgiu, a už na škole ma bavilo všetko súvisiace s mozgom.

V Bratislave vtedy bolo jediné neurochirurgické pracovisko, zhodou okolností najlepšie na Slovensku, kde bol otec prednosta. Ak som chcel robiť neurochirurgiu na takej úrovni, o akej som od malička počúval, mohol som si vybrať – opustiť krajinu, ktorú mám rád, rodinu a kamarátov, alebo nastúpiť k otcovi vediac, že mi to s istotou bude vytýkané.

Znamená to, že vám otec nepomohol k miestu? Že by sa napríklad za vás prihovoril.

"Absolútne to vylučujem. Spĺňal som absolútne všetky podmienky, prešiel som riadnym konkurzom.

Čo sa týka mojej práce – keď operačné postupy ktoré som vyvinul a výsledky operácií, ktoré som robil takmer výlučne s najmladšími kolegami opakovane stačili na publikovanie v najvýznamnejších svetových časopisoch, a na pozvania na zahraničné odborné podujatia, kde som bol lektorom iným neurochirurgom, stačilo to aj hodnotiacej komisii.

Nedávno ma docent neurochirurgie vo Viedni požiadal o pomoc pri operácii mozgu vedenej so sonografom. Napriek tomu sa vždy snažím držať pri zemi, chirurg, ktorý sa od nej odlepí sa môže stať nebezpečným."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Na neurochirurgii na Kramároch museli odložiť operáciu vážne chorého pacienta

Neurochirurgiu v Ružinove netreba

Hoci vám chýbajú sestry, ministerstvo napísalo, že už v lete otvorí ďalšiu neurochirurgickú kliniku v Ružinove. Bude mať na to podľa vás dosť ľudí?

"V súčasnosti vzniká pracovisko detskej neurochirurgie, pričom takéto samostatné pracovisko nie je ani v Prahe. Neurochirurgické operácie sa vykonávajú navyše aj v nemocnici sv. Michala a v nemocnici Medissimo. Nemocnica v Ružinove by teda bola piata neurochirurgia, a druhé pracovisko v UNB.

Pričom Praha, ktorá má štyri pracoviská a v spádovej oblasti má zhruba 2,6 milióna obyvateľov.

Náš prirodzený spád je približne 1,3 milióna obyvateľov. Je úplne proti logike otvárať ďalšie pracovisko, keď z dvoch pracovísk v UNB, teda kramárenskej neurochirurgii a ružinovskej ortopédii, ktoré vykonávajú zákroky na hlave a chrbtici ani v jednom zďaleka nie sú využívané kapacity. Podľa mňa tu naozaj hrozí bezprecedentné roztrieštenie neurochirurgickej starostlivosti.“

Prečo v Bratislave vzniká toľko neurochirurgií? Je za tým nejaký finančný alebo iný dôvod?

"Som presvedčený, že na komplexnej špičkovej neurochirurgii sa v súčasnosti zarobiť nedá, ak má záujem riešiť pacienta vrátane najkomplikovanejších neurochirurgických stavov."

Existuje názor, že súkromníci robia lukratívnejšie zákroky, za ktoré zdravotné poisťovne dobre platia, a tie menej lukratívne nechávajú na štátne nemocnice. Platí to aj pri neurochirurgii?

"Tie pracoviská sú natoľko nové, že by som zatiaľ na túto tému nechcel špekulovať."

Nebojíte sa konkurencie z Ružinova alebo že by mohli zrušiť vašu kliniku na Kramároch, keďže štát plánuje Kramáre zatvoriť?

"Myslím si, že ste trafili klinec po hlave. Dlhodobo opakovane sa hovorí o zatvorení Kramárov. Celkovo touto situáciou, prístrojovým a personálnym nedostatkom sú tak zneisťovaní pracovníci na Kramároch, že by bolo prirodzené, ak by časť z nich išla do nemocnice, o ktorej zrušení sa nediskutuje. Malo by to takmer s istotou devastujúce účinky na túto univerzitnú kliniku.

Pritom práve univerzitné kliniky všade na svete riešia práve najkomplikovanejšie prípady. Absolútne vylučujem, žeby sme sa báli konkurencie.

Na Kramároch totiž máme takú spoluprácu s anestéziológmi, neurológmi, rádiológmi, logopédmi a ďalšími odborníkmi, že nám to umožňuje robiť špičkovú univerzitnú medicínu – ak máme prístroje a sestry. Bolo by podľa môjho názoru hriechom tieto tímy roztrhať."

A toho, že vás zatvoria, keď otvoria neurochirurgiu v Ružinove, sa nebojíte?

"Samozrejme, že hrozí, keď nie je dokázateľne dosť personálu ani na jedno pracovisko, tak hrozí, že časť personálu sa presunie do Ružinova. Potom to môže aj takéto prestížne pracovisko položiť na lopatky."

Niektorí vážne chorí pacienti čakali dlhšie, ako mali

Minulý rok ste otvorili kauzu dvojakých čakacích listín na vašej klinike. Môžete pre čitateľa zrozumiteľne a stručne povedať, v čom bol problém?

"Bývalý primár (Illéš - pozn. red.), ktorý mal na starosti listiny, ich podľa môjho názoru manažoval hrubo nedostatočne."

“ Boli tam dlhodobo vedení pacienti, ktorí neboli na operáciu pozvaní aj niekoľko rokov. „ Andrej Šteňo, prednosta neurochirurgickej kliniky na Kramároch

Čo to znamená?

"Dokázateľne čakali pacienti s porovnateľne závažnými diagnózami neporovnateľne rozdielny čas.

Boli tam dlhodobo vedení pacienti, ktorí boli indikovaní k operácii a neboli na hospitalizáciu pozvaní aj niekoľko rokov.

Samozrejme, že časť z nich sa dala operovať inde. Čakacia listina obsahovala viac pacientov, ako tých, ktorí reálne potrebovali neurochirurgickú operáciu, avšak medzi pacientami, ktorí operáciu z rozličných príčin nepotrebovali boli „pomiešaní“ takí, ktorí ju naopak potrebovali veľmi."

Ako sa mohlo stať, že pacient, ktorý mal menšie zdravotné komplikácie, sa mohol na operáciu dostať skôr ako ten so závažnejšou diagnózou?

"Treba sa na to spýtať súčasného predsedu správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (opäť Illéša - pozn. red.), ktorý termín prideľoval."

Dá sa vylúčiť, že za tým bola korupcia?

"Nebudem špekulovať."

Ako funguje objednávanie na operácie na vašej klinike?

"V súčasnosti na operáciu čaká vyše sto pacientov. Urobil sa úplne nový objednávací systém. Každému pacientovi pridelíme termín."

Teraz sa v akom časovom horizonte môže dostať pacient na operáciu?

"Keby sme mali operačné stoly, tak pacientov sme mali rozplánovaných do konca marca."

Menšinový podiel Penty vo vydavateľstve Petit Press nemá žiaden vplyv na redakčný obsah.