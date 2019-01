Jeden zo šéfov gangu sýkorovcov môže požiadať o podmienečné prepustenie

František Borbély bol odsúdený v kauze výbuchu auta aj vydierania.

21. jan 2019 o 10:59 TASR

BRATISLAVA. František Borbély, považovaný za jedného z bosov bratislavskej skupiny sýkorovcov, ktorý si odpykáva sedemročný trest odňatia slobody, by sa mohol dostať na slobodu takmer presne o rok.

Borbély, ktorý je vo väzení v Hrnčiarovciach nad Parnou, môže požiadať o podmienečné prepustenie v januári 2020. Informovali o tom v pondelok justičné zdroje

Borbély by však musel spĺňať viacero podmienok na podmienečné prepustenie a o jeho žiadosti by potom rozhodoval príslušný súd, v ktorého obvode si trest odpykáva. V jeho prípade by išlo o Okresný súd v Trnave.

Pokiaľ by sa voči rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa odvolala jedna z procesných strán, rozhodoval by o tom následne Krajský súd v Trnave.

Prijal vinu v kauze výbuchu auta

Borbély uzavrel v decembri 2015 na Okresnom súde Bratislava II dohodu o vine a treste v kauze výbuchu auta z júna 2009.

Na základe uzavretej dohody si začal Borbély odpykávať sedemročný trest odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia.

Súd na základe dohody, ktorú uzavrel Borbély s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, mu uložil ešte trojročný ochranný dohľad.

Išlo o prípad, keď v júni 2009 explodoval Mercedes G, ktorý patril Miroslavovi Abrahámovi s prezývkou Floxňa z bratislavskej skupiny piťovcov, a za ktorým stál Borbély.

Okresný súd Bratislava II v roku 2015 zrušil zároveň všetky doterajšie rozsudky - Okresného súdu Bratislava III a Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze Borbélyho.

Vydieral majiteľa krčmy

Borbélyho predtým 20. apríla toho istého roku senát Okresného súdu Bratislava III uznal za vinného z hrubého nátlaku v dlhoročnej inej súdnej kauze, a to vydierania majiteľa bývalej bratislavskej krčmy U Matúša.

Súd však upustil od jeho potrestania, keďže predtým Borbély uzavrel na Špecializovanom trestnom súde dohodu o vine a treste za drogovú trestnú činnosť.

Borbély išiel začiatkom apríla do väzenia na šesť rokov a osem mesiacov. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica v prvej polovici apríla 2015, keď schválil dohodu o vine a treste, ktorej súčasťou bolo aj to, že rozsudok bol v okamihu vyhlásenia právoplatný a obvinený sa už voči nemu nemohol odvolať.

Jeden zo šéfov gangu sýkorovcov

Borbély bol označovaný za jedného z čelných predstaviteľov spomínanej skupiny.

Konkrétne za jedného zo štyroch bosov, ktorí boli nástupcami po smrti zakladateľa Miroslava Sýkoru.

Borbély však pred novinármi tvrdil, že skupina ako kompatibilný celok už dlhé roky neexistuje.

Podnikal v oblasti služieb. Jeho firmy prevádzkovali herne, reštaurácie, pivárne či kaviarne a známa bola aj jeho bezpečnostná a detektívna služba DKFB. Spolu s Róbertom Lališom alias Kýblom vlastní Borbély nehnuteľnosť v bratislavskej Petržalke. Je v nej herňa, ktorú prevádzkuje ich známy.

V tejto časti hlavného mesta mal Borbély spolu s Ladislavom Bališom alias Dlhým Lacom inú nehnuteľnosť, v ktorej je hotel.

Bališa už za členstvo v zločineckej skupine, prípravu vraždy a ďalšie trestné činy dávnejšie odsúdili na dlhoročný trest odňatia slobody.

Kýbla, ktorý bol spoločne s ďalšími osobami obžalovaný z viacerých mafiánskych vrážd, odsúdili v lete minulého roku na doživotný trest odňatia slobody.

Kýbel bol dlhé roky na úteku, podarilo sa ho zadržať v nemeckom Kolíne nad Rýnom.