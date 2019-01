Loptička je na britskej strane, Lajčák s kolegami počkajú na Mayovej návrh

Lajčák: Dohoda o odchode je dobrá, 27 členských štátov ju podporuje a nevidím dôvod ju otvárať

21. jan 2019 o 12:15 SITA

BRATISLAVA. V súvislosti s brexitom sú na stole všetky možnosti. Ministri zahraničných vecí EÚ, ktorí sa dnes stretávajú na Rade EÚ v Bruseli, si chcú najprv vypočuť, čo Spojené kráľovstvo chce a aký je ďalší plán premiérky Theresy Mayovej.

Vyplýva to z vyjadrení ministrov pred zasadnutím Rady, ktoré sa má uskutočniť v pondelok.

"Myslím si, že dohoda o odchode je veľmi dobrá, 27 členských štátov ju podporuje a nevidím dôvod ju otvárať," povedal dnes slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Čakanie na Mayovú

Podľa Lajčáka ministri počkajú na pondelkové vyjadrenie britskej premiérky Mayovej.

"Tvrdý brexit by bol tvrdý a sme k tomu čoraz bližšie. Dúfam, že zvíťazí rozum, teda dohoda, ktorá je rovnako výhodná aj rovnako nevýhodná pre obe strany," pokračoval šéf slovenskej diplomacie.

Otázka podľa neho nie je, kto bude víťaz a kto porazený, ale ako veľmi všetci prehráme. Lajčák takisto zopakoval svoje stanovisko k oddialeniu odchodu ostrovov z Únie - ak na to budú dôvody, tak si to vie predstaviť, ale nie, ak to má len predĺžiť agóniu.

"Loptička je momentálne v Londýne," povedal na otázky o brexite litovský šéf diplomacie Linas Linkevičius.

Brexitu v slepej uličke

Na stole sú podľa neho teraz všetky možnosti. Na otázku, či to znamená, že je v hre aj otvorenie vyrokovanej dohody o odchode, minister zareagoval, že to by bolo otvorenie Pandorinej skrinky.

Podľa rakúskej ministerky Karin Kneissl je ťažké predvídať, čo sa stane v najbližších dňoch a týždňoch.

Proces brexitu sa dostal do slepej uličky po tom, ako britský parlament minulý týždeň odmietol dohodu o podmienkach odchodu Veľkej Británie z Európskej únie z dielne premiérky Theresy Mayovej.

Časť poslancov presadzuje odloženie odchodu Británie z EÚ, kým sa politici nedokážu dohodnúť na ceste vpred.

Zatiaľ platí, že Británia prestane byť členom EÚ 29. marca. Premiérka Mayová má parlament dnes oboznámiť s tým, ako chce odmietnutú dohodu zmeniť. Existuje však málo náznakov, že plánuje radikálne zmeny.

Zástupca lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Tom Watson v sobotu uviedol, že má povinnosť zúčastniť sa na rokovaniach s premiérkou, ak je pripravená o brexite viesť "inteligentnú konverzáciu".

Konštatoval, že jeho strana je zaviazaná zúčastniť sa na rokovaniach z úcty k demokratickému procesu.