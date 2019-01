Ústavný súd: Špecialista na správne právo Peter Melicher rozhodoval aj o korupcii

Melicher podporoval Harabina.

21. jan 2019 o 17:00 Profil pripravil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI

Profil Petra Melichera je súčasťou série Prečo je dôležitý Ústavný súd Už vo februári sa skončí funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Dovtedy by mali poslanci zvoliť 18 zo 40 prihlásených kandidátov, z ktorých prezident deväť nových sudcov vyberie. Dvanásť rokov budú významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny. Zoznam kandidátov na ústavných sudcov

Petra Melichera nominovala predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková.

Magisterské štúdium práva ukončil v roku 1996 na Univerzite Komenského v Bratislave.

Právnickú prax vykonával medzi rokmi 1996 a 2000 v kancelárii G. Lehnert a spol. komerčná právnická kancelária AZ Consult. V životopise uvádza, že ďalšie tri roky pôsobil ako komerčný právnik.

V roku 2003 sa stal sudcom, najprv pôsobil na Okresnom súde v Piešťanoch, potom v Trnave a v rokoch 2006 až 2010 bol sudcom Krajského súdu v Trenčíne. Od roku 2010 až dodnes je sudcom Najvyššieho súdu SR so zameraním na správne právo.

Popri svojom pôsobení na súde sa pravidelne zúčastňuje na odborných konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Absolvoval tiež dvanásť dňovú odbornú stáž na Najvyššom správnom súde Českej republiky.

V životopise uvádza publikačnú činnosť až od roku 2017, prispieva do odborného časopisu Dane v súdnej praxi.

Melicher je od roku 2016 členom štátnicovej skúšobnej komisie pre správne právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 2018 náhradníkom skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR.

Melicher podporil Harabina

Melicher bol v rokoch 2013 a 2014 členom senátu Najvyššieho súdu SR, ktorý prejednával korupčnú kauzu advokáta Pavla Polakoviča.

Dostal sa tam aj napriek tomu, že bežne nerozhodoval trestnoprávne veci, nakoľko viacerých trestných sudcov museli pre zaujatosť vylúčiť.

Spor získal mediálnu pozornosť najmä v súvislosti so špeciálnymi príplatkami pre sudcov a pochybnosťami o adekvátnosti dĺžky ich rozhodovania.

Melicher pracoval na prípade rok a pol, zvýšenie jeho ročného príjmu v tomto období je viditeľné aj v jeho majetkových priznaniach.

Melicher patril medzi 53 sudcov, ktorí v roku 2014 podporili Harabina za kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR.

Má 22-ročnú právnickú prax, z toho 15 rokov predstavuje sudcovská prax.

Stojí za povšimnutie

V roku 2018 mala sudcovská rada Najvyššieho súdu SR rozhodnúť o podnete špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ohľadom údajného neadekvátneho vyhrážania sa Štefana Harabina vyšetrovateľovi a tiež o trestnom oznámení, ktoré podala Daniela Švecová na Harabina za vulgárne správanie a výroky.

Polícia dané oznámenie vyhodnotila tak, že môže ísť o disciplinárne previnenie. Podľa Denníka N Melicher vtedy členom rady vysvetľoval, že v takomto prípade nie je zo strany sudcovskej rady možný podnet na disciplinárne stíhanie, to by sa totiž podľa neho mohlo viesť len v prípade, že by predseda súdu zlyhal vo veci týkajúcej sa rozvrhu.

Projekt Prečo je dôležitý Ústavný súd vznikol v spolupráci Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, Projektu Biela vrana a denníka SME.