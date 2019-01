Ústavný súd: Pavol Malich inkasuje státisíce od Vodohospodárskej výstavby

Sudcu s antidiskriminačnou žalobou by zastupoval

21. jan 2019 o 16:57 Profil spracoval Projekt Biela vrana

Profil Pavla Malicha je súčasťou série Prečo je dôležitý Ústavný súd Už vo februári sa skončí funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Dovtedy by mali poslanci zvoliť 18 zo 40 prihlásených kandidátov, z ktorých prezident deväť nových sudcov vyberie. Dvanásť rokov budú významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny. Zoznam kandidátov na ústavných sudcov

Pod kandidatúru Pavla Malicha sa podpísala Právnická fakulta Univerzity Komenského, Slovenská advokátska komora a šéfka Súdnej rady Lenka Praženková.

Malich skončil právo v roku 1986 na bratislavskej Univerzite Komenského. O rok neskôr zložil rigoróznu skúšku a získal titul JUDr.

Od roku 1997 je Malich advokátom a správcom konkurznej podstaty. Predtým bol sedem rokov sudcom na bratislavskom obvodnom a neskôr na niekdajšom mestskom súde.

Medzi skúsenosťami v životopise uvádza právne poradenstvo v občianskom, obchodnom a správnom práve a tiež v práve duševného vlastníctva.

V rokoch 2013 až 2015 bol členom rekodifikačnej komisie pre Civilný sporový a mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Predtým sa tiež podieľal na príprave zmien Občianskeho zákonníka a zákona o konkurzoch.

Zakladal Združenie sudcov Slovenska

V deväťdesiatych rokoch stážoval na rakúskych a nemeckých súdoch, praxoval aj na Ministerstve spravodlivosti v Bonne.

Prečítajte si tiež: Politici, ľudia z podnikov aj autority. Kto je medzi kandidátmi na ústavných sudcov?

Malich patrí medzi zakladajúcich členov Združenia sudcov Slovenska, najväčšej stavovskej organizácie, ktorá združuje sudcov a presadzuje v justícii ich záujmy. Na webe Slovenského futbalového zväzu je uvedený ako člen odvolacej komisie.

Skúsenosti s ústavným právom Malich v životopise neuvádza. Z nálezov a uznesení Ústavného súdu však vyplýva, že svojich klientov viackrát zastupoval aj v Košiciach.

Rovnako Malich nespomína žiadnu publikačnú činnosť. Figuruje však ako lektor v pláne odbornej prípravy pre uchádzačov, ktorí chcú zložiť správcovské skúšky.

Dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda o ňom napísal, že ho považujú za „všeobecne rešpektovanú osobnosť v odbore právo“.

Mínusy: Malich sa o post ústavného sudcu už pokúšal

Malich sa už raz o funkciu sudcu Ústavného súdu pokúšal. V roku 2014 ho do Košíc navrhol predseda KDH Ján Figeľ. Poslanci parlamentu ho však prezidentovi neposunuli, dostal 12 zo 113 hlasov. Za kandidáta zvolili sudcu Juraja Sopoligu.

Pred samotnou voľbou odpovedal Malich na otázky poslancov ústavnoprávneho výboru. Zaujímalo ich, aké predpoklady by mal podľa neho ústavný sudca spĺňať. „Mal by byť schopný právnik, vedieť čítať zákony, byť pevný v postojoch,“ zachytila Malicha zápisnica.

Poslanci sa tiež pýtali na jeho názor na tzv. antidiskriminačné žaloby. Svojho času stovky sudcov žalovali štát, pretože sa cítili dotknutí vysokými príplatkami špeciálnych sudcov, ktorí pojednávali najzávažnejšie trestné činy.

Malich uviedol, že ako advokát by neodmietol sudcu, ktorý by si chcel takúto žalobu podať a našiel by k tomu argumenty. Sudcovia majú podľa neho právo podať žalobu rovnako ako iní občania. To však nemusí znamenať, že s obsahom žaloby súhlasí aj on ako súkromná osoba.

Stojí za povšimnutie

Medzi Malichových klientov patrí aj štátna Vodohospodárska výstavba. Podľa zverejnených opisov faktúr zaplatila jeho advokátskej kancelárii minulý rok vyše 300-tisíc eur.

Prečítajte si tiež: Najmocnejšia inštitúcia. Čo robí a ako funguje Ústavný súd

Predmetom rámcových zmlúv je bežné právne poradenstvo, ale aj analýzy, riešenie zložitých právnych úloh či účasť na rokovaniach.

Pred niekoľkými rokmi zastupoval firmu Tatra Real Trade v známom spore s mestom Trenčín. Investor chcel postaviť podzemné garáže, no robotníci pri zemných prácach našli vzácne opevnenie zo 17. storočia. Miesto bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Firma žalovala mesto, na ktorého pozemkoch mala stavať, o náhradu škody za vynaložené náklady a ušlý zisk. Sudcovia museli okrem iného riešiť, kto mohol a mal predpokladať, že pozemky môžu byť archeologicky cenné.

Trenčín uspel na prvostupňovom aj krajskom súde. Na Ústavnom súde však vyhral Tatra Real Trade zastúpený Malichom, prípad sa vrátil späť na okres. Okresný súd v novembri 2016 nariadil firmu odškodniť.

Projekt Prečo je dôležitý Ústavný súd vznikol v spolupráci Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, Projektu Biela vrana a denníka SME.