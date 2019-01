Gorila: Spis bol v SME už dva roky pred jeho zverejnením (úryvok z knihy)

Kniha prichádza do kníhkupectiev.

25. jan 2019 o 13:25 Alexej Fulmek

Čo všetko ovplyvnilo príbeh Slovenska? Ako Vladimír Mečiar vyburcoval novinárov k založeniu SME? Cez koho chcela Penta ovládnuť vydavateľstvo a ako to dopadlo?

Úspechy, prehry, ale aj osudové zvraty. Štvrťstoročie existencie denníka SME sa prekrýva s novými dejinami Slovenska. Spomienky Alexeja Fulmeka nie sú len príbehom novín. Je to príbeh o dobe, ktorú žijeme. Knihu Bol som dlho v SME si môžete objednať aj v online obchode vydavateľstva Petit Press.

V decembri niekto anonymne publikoval na internete spis Gorila. Čítam ho celú noc a som šokovaný.

Prečítajte si tiež: Malá krajina s veľkým príbehom novín

Materiál máme v redakcii už vyše dvoch rokov. Tom Nicholson mi ho dal, nech ho odložím do trezoru, keď mu ho Matúš Kostolný odmietol publikovať. Kauza prepukne v plnom rozsahu. Chápem, že toto môže zničiť SDKÚ.

Tom Nicholson už pre nás nepracuje, lebo jeho manželka Lucia sa stala poslankyňou parlamentu za SaS a Matúš Kostolný mu vysvetlil, že je v konflikte záujmov a nemôže písať politické témy.

Najskôr sa usilujem Toma udržať v redakcii s tým, že by robil reportáže z rôznych oblastí života.

Aj spolu vymyslíme pár tém, ale onedlho prestúpi do týždenníka Trend, pre ktorý urobí kontroverzný rozhovor s podnikateľom Ivanom Kmotríkom. Čítam ho ešte nepublikovaný v rukopise, lebo Tom má potrebu konzultovať so mnou ovládnutie distribúcie zo strany Mediaprintu-Kapa. Vzápätí odchádza z Trendu na voľnú nohu.

Redakcia sa pokúšala pred dvoma rokmi overiť informácie, ktoré sa zo spisu Gorila dozvedela. Tom Nicholson materiálu bezvýhradne verí, pretože dôverne pozná muža, ktorý podľa neho mesiace nahrával jedného z partnerov Penty Jaroslava Haščáka, ale Matúš Kostolný je opatrný. Nemá istotou, či je spis pravý a či s nami nehrá niekto spravodajské hry.

Teraz sa stala Gorila verejnou témou a na rozdiel od roku 2009 sa k nej začali vyjadrovať politici aj prokuratúra. Matúš Kostolný píše vysvetľujúci článok, lebo na verejnosť preniklo, že spis máme už dlhšie v redakcii:

„Pred dvoma rokmi Tom Nicholson hovoril so všetkými, čo by mohli k afére niečo povedať. A všetci vrátane dnešných poslancov, ministrov vtedy mlčali. Nikto z nich si nevedel verejne ani predstaviť, že by spis bol pravý a že by skutočnosti v ňom opísané mali reálny základ.

Chýbal zvukový záznam alebo aspoň doslovné prepisy odpočúvaní. Žiaden posudok právnikov, nehovorili, že Gorilu možno zverejniť.

Ale nešlo len o právnikov. V hre totiž nebola iba obava pred žalobami, ktoré by sme nevedeli odrážať, lebo by sme v ruke nemali nič, iba pocit, že Gorila je skôr pravá.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/561160920&color=ff5500&hide_related=true&show_comments=false

Úlohou médií je hľadať pravdu, kontrolovať, aby tí hore nezneužívali moc. Novinári to musia robiť, aj keď je to nepríjemné, nebezpečné a veľmi ťažké. Úlohou médií je však súčasne aj to, že si musia podozrenia preveriť, že sa nemôžu stať iba nástrojom na hry, že majú zodpovednosť, ktorá im nedovoľuje len tak skúšať, čo sa stane, keď niečo napíšu.

Tom Nicholson overoval, čo sa dalo. V novinách sme uverejnili viacero textov, ktoré Gorila inšpirovala. Rozhovor s Jaroslavom Haščákom z Penty, skúmali sme majetkové pomery Jirka Malchárka.

A nepátral len Tom. Skutočnosti opísané v Gorile sa verejne riešili celé roky. Kupovanie poslancov, korupcia pri privatizácii, provízie, dosadzovanie ľudí, prerastenie politiky a biznisu.

To všetko skúmali novinári desiatky hodín. Pred dvomi rokmi sme nemali dosť dôkazov, aby sme mohli Gorilu zverejniť. A keďže sme si neboli istí jej pravosťou, nemali sme ani právo ju – hoci anonymne, bez rizika – zverejniť na webe.

Chcete poznať zvyšok príbehu SME? Knihu Bol som dlho v SME si môžete objednať v online obchode vydavateľstva Petit Press.

Mohli sme však pátrať a preverovať javy, ktoré v nej boli opísané. Presne to sme robili a robíme aj dnes. Akurát Gorila medzitým vyskočila z tmy.“

Tom teda začne pripravovať knihu Gorila, na Vianoce ideme na drink a ja mu podám tradičný vianočný balíček s vínom. Hovorím mu, že knihu rád vydám, ale všetky časti musí vidieť a schváliť náš právnik. Som opatrný, čo sa Tomovi nepáči.

Text poskytneme vydavateľstvu Dixit, ktoré založila naša bývalá kolegyňa Nataša Ďuričová a jej manžel Igor Ďurič, ten, čo bol so mnou podpisovať prvú úverovú zmluvu v New Yorku a medzitým odišiel od Petra Vajdu z PSIS. Napíšem predhovor, kde vysvetľujem náš vzťah ku knihe.

Okresný súd predbežným súdnym opatrením zakáže tento text vydať. Je z toho aféra, ktorá predaju pomôže. Po odblokovaní rozhodnutia súdu vyjde kniha, ktorá sa predá v náklade vyše 60-tisíc kusov. Tom reční na námestiach plných nespokojných ľudí, ktorí žiadajú vyšetrenie kauzy Gorila.

Vravím mu, že občianske protesty môžu niečo zmeniť, len ak vytvoria základ pre novú politickú stranu, lebo výzva nezúčastniť sa na voľbách nedáva žiadny zmysel. Tom následne radí ľuďom na námestiach, aby sa na voľbách zúčastnili, ale na protest hádzali do volebnej urny prázdne hlasovacie obálky. Snažím sa mu vysvetliť, že je to v podstate to isté ako nehlasovať.

Stretávam sa aj so sudcom, ktorý zakázal knihu Gorila. Branislav Král nás zažaloval, lebo v diskusiách na našom webe niekto zverejnil jeho adresu spolu s mapou miesta, kde býva a my sme ten príspevok po upozornení síce zmazali, ale následne sa objavil znovu, čo sme už neusledovali. Má manželku a dieťa a niekto im na aute rozbil okno.

Ospravedlňujem sa jemu aj jeho manželke a dohodneme sa na odškodnom. Po našom dialógu nadobúdam dojem, že sudca Král konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia – teda v zhode so svojím právnym názorom – a nie pod vplyvom Penty.

Pavol Rusko v tlači tvrdí, že na ministerstve hospodárstva volali Malchárka džojstik, lebo bol ľahko ovládateľný. Verí, že spis je autentický.

Tom Nicholson ma zoznámi s Petrom Mravcom, teraz už bývalým agentom SIS, stretneme sa v hoteli Apollo. Hovorí, že celá akcia bola naozaj dielom náhody, lebo zhodou okolností býval v dome a susedil s tajným bytom, ktorý používala Penta na stretnutia s politikmi. Je to ťažko uveriteľný príbeh, ale Mravec alias Holúbek na mňa pôsobí presvedčivo a autenticky. Verí, že partneri z Penty sú riadení Rusmi, v tomto mu oponujem, lebo ja si to nemyslím.

Penta sa bráni, že nahrávka je nelegálna, pretože Peter Mravec dostal súhlas na odpočúvanie Zoltána Vargu a nie na odpočúvanie osôb, ktoré sa pohybovali v byte bez jeho prítomnosti. Peter Mravec to nepopiera, ale zároveň má logické vysvetlenie, že sa obával úniku informácií. Vyšetrovanie beží bezvýsledne ďalej.

Faktom ostáva, že kauza ovplyvní výsledok ďalších volieb.