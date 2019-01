Galko žiada Glváčov odchod z výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva

D§vodom sú osobné kontakty na obžalovanú v kauze vraždy Jána Kuciaka.

21. jan 2019 o 13:29 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a člen Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Ľubomír Galko si myslí, že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) by mal opustiť Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorého je členom.

"Zároveň by mal prestať byť kandidátom do komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov, a to až do definitívneho vyšetrenia predmetných podozrení," uviedol Galko po tom, ako Denník N zverejnil informáciu, že Glváč komunikoval s Alenou Zsuzsovou obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

V mobile ho mala uloženého ako maznák.

Podľa zverejnených informácií sa Alena Zsuzsová s Glváčom aj trikrát stretla. Denník N uviedol, že Glváč jej posielal aj svoje fotky.

Premiér Peter Pellegrini plánuje osobne hovoriť s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Martinom Glváčom. Povedal to 16. januára novinárom ako reakciu na výzvu predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča, aby premiér „Glváča stiahol zo všetkých funkcií“.