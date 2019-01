KDH sa postaví za opozičného kandidáta s najväčšou šancou na úspech

Predseda KDH Alojz Hlia potvrdil, že hnutie už nenasadí vlastného prezidentského kandidáta.

21. jan 2019 o 14:11 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentné KDH napokon nepríde s vlastným kandidátom na prezidenta.

Potvrdil to líder hnutia Alojz Hlina s tým, že kresťanskí demokrati podporia niektorého z doterajších uchádzačov. Kto to bude, o tom rozhodne Rada KDH 16. februára.

Stále platí uznesenie, že KDH sa postaví za kandidáta s podporou opozície, ktorý bude mať najväčšiu šancu prejsť. "Veľký význam budú mať aj prezidentské debaty, ktoré sú oslavou demokracie," avizuje Hlina.

Ešte minulý týždeň v KDH opäť uvažovali o tom, že do prezidentských volieb postavia Mariána Čaučíka.

"Bola to úvaha, nakoľko OĽaNO nepostavilo vlastného kandidáta. Dávalo to určitú logiku, ak by došlo k dohode s Františkom Mikloškom, ale dopadlo to tak, ako to dopadlo," povedal Hlina.

Priznáva obavu, ako sa bude zápas o prezidentský post profilovať v konzervatívnych kruhoch.

"Nakoľko ľudia podporujúci Štefana Harabina majú pripravený postup, že budú Mikloška označovať ako človeka, ktorý sa vzoprel emeritnému pápežovi Benediktovi, vzoprel sa cirkvi, podporil Róberta Bezáka a celá táto diskusia môže byť naozaj toxická pre konzervatívny priestor," myslí si Hlina.

KDH začalo o Čaučíkovi opätovne uvažovať po tom, ako predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová oznámila, že kandidovať nebude.

V KDH sa domnievali, že Čaučík by mohol byť spoločný kandidát oboch hnutí. Obyčajní však odkázali, že sa síce nikdy nebránili diskusii s KDH, ale ich prioritným cieľom nie je ďalšie trieštenie hlasov.

"Naše hnutie považovalo za najlepšieho prezidentského kandidáta Veroniku Remišovú, neuprednostnili sme však vlastný záujem, ale snahu o spoločné dobro. Preto aj naďalej veríme v zodpovedné správanie sa demokratických prezidentských kandidátov - najmä Roberta Mistríka a Zuzany Čaputovej, ktorí dali verejný prísľub, že do prvého kola z nich pôjde len jeden kandidát," uviedol v reakcii OĽaNO jeho hovorca Matúš Bystriansky.