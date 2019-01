Ústavný súd: Exekútor Boris Gerbery má skúsenosť aj z komunálnej politiky

Nemá žiadnu publikačnú činnosť.

Borisa Gerberyho nominovala Slovenská komora exekútorov.

Magisterský titul získal v roku 1990 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O dva roky neskôr tam zložil aj rigoróznu skúšku.

Borisa Gerberyho nominovala Slovenská komora exekútorov.

Magisterský titul získal v roku 1990 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O dva roky neskôr tam zložil aj rigoróznu skúšku.

V životopise uvádza absolvovanie ďalšieho vzdelávania pre právnikov na Juridikum Karlovej Univerzity v Prahe, ako aj seminárov a školení Slovenskej advokátskej komory a Slovenskej komory exekútorov.

Po ukončení štúdia pôsobil v advokátskej kancelárii JUDr. Štefana Kamenického a ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Milana Križalkoviča. V rokoch 1993 až 1995 pracoval ako právnik špecialista vo VÚB banke. Potom začal pôsobiť ako súdny exekútor, čomu sa venuje dodnes.

Od roku 1996 je členom Slovenskej komory exekútorov. Tri roky sedel v prezídiu komory, od roku 2013 je predsedom jej disciplinárnej komisie. V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako člen disciplinárneho senátu Súdnej rady SR.

V motivačnom liste uvádza, že počas svojho pracovného pôsobenia prichádzal do kontaktu s trestným, občianskym, rodinným, pracovnoprávnym aj správnym právom. Má skúsenosti so zastupovaním klientov v konaniach pred súdmi i orgánmi verejnej moci.

Nemá žiadne publikácie

Vo svojom životopise uvádza aktívnu znalosť anglického a ruského jazyka.

V životopise neuvádza žiadnu publikačnú činnosť. Okrem absolvovania vzdelávania pre právnikov na Juridikum Karlovej Univerzity v Prahe neuvádza v životopise ani žiadnu účasť na konferenciách, seminároch či stážach v zahraničí.

Stojí za povšimnutie

Boris Gerbery sa v minulosti aktívne zapájal do komunálnej politiky, čo priznáva aj vo svojom životopise. Píše v ňom, že bol dve volebné obdobia poslancom mestského zastupiteľstva a pôsobil aj ako člen majetkovej komisie v Levoči. Podľa výročných správ mesta Levoča bol členom komisie v rokoch 2013 a 2014, pričom jej predsedom bol jeho bývalý šéf z advokácie Štefan Kamenický.

V roku 2012 ako nezávislý neúspešne kandidoval na post primátora Levoče. Počas kampane poukazoval na to, že "predchádzajúce komunálne voľby v Levoči vyústili do osobných sporov kandidátov, ktorých výsledkom je stagnácia a úpadok Levoče", čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol pre kandidatúru.

Keď spolupracovníci pravicového protikandidáta Majerského rozdávali v rómskej osade tlačoviny a sladkosti, sám ostro reagoval: "Pokladám to za špinavý predvolebný boj, ale toto sa v Levoči deje už veľmi dlho."

Mal odobrať hlasy?

Denník SME po voľbách informoval, že napriek napätej kampani Gerbery išiel so svojím bývalým protikandidátom - novozvoleným primátorom Vilkovským (Smer) do Krakova na slávnostné podujatie. Rovnako sa v článku poukázalo, že podľa kuloárnych informácií mal Gerbery ako nezávislý kandidát len odobrať hlasy pravicovému kandidátovi, čo on odmietal.

Gerbery uviedol, že na podujatie ho pozval generálny konzul SR v Krakove Marek Lisánsky. "Prečo by som sa mal tváriť, že svojich protikandidátov nepoznám, prípadne sa k nim mal správať nepriateľsky?" vysvetľoval.

Jeho záujem o komunálnu politiku pretrval a v roku 2014 - opäť neúspešne - kandidoval ako nezávislý, tentoraz na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva v Levoči.

V roku 2012 bol navrhnutý poslankyňou Vierou Kučerovou (Smer) za člena disciplinárneho senátu, pričom ústavnoprávny výbor parlamentu potvrdil, že spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Kučerová v parlamente pôsobila od apríla 2012 ako náhradníčka za ministra práce Jána Richtera. Hneď v prvom roku sa na ňu upriamila pozornosť médií v súvislosti s tým, že práve jej exekučný úrad v Holíči si vybralo Glváčovo ministerstvo obrany za partnera pri vymáhaní dlžôb.

