Ústavný súd: Libor Duľa, uznávaný trestný právnik, ktorý kedysi podporil Harabina

Zaoberá sa zjednocovaním rozhodnutí súdov.

22. jan 2019 o 14:46 Profil vypracoval Projekt Biela vrana

Profil Libora Duľu je súčasťou série Prečo je dôležitý Ústavný súd Už vo februári sa skončí funkčné obdobie deviatim z trinástich ústavných sudcov. Dovtedy by mali poslanci zvoliť 18 zo 40 prihlásených kandidátov, z ktorých prezident deväť nových sudcov vyberie. Dvanásť rokov budú významným spôsobom ovplyvňovať smerovanie krajiny. Zoznam kandidátov na ústavných sudcov



Libora Duľu do Košíc navrhujú šéfka Najvyššieho súdu Daniela Švecová, Právnická fakulta Univerzity Komenského a Slovenská advokátska komora.

Právo skončil v roku 1988 na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. O rok neskôr tam získal titul JUDr.

Od roku 2010 je Duľa sudcom Najvyššieho súdu. Dostal sa tam v čase, keď súdu šéfoval Štefan Harabin – veľkým skokom v kariére.

Predtým strávil len pár mesiacov na Krajskom súde v Košiciach, kam prišiel po sedemnástich rokoch z miestneho okresného súdu.

Prečítajte si tiež: Najmocnejšia inštitúcia. Čo robí a ako funguje Ústavný súd

V rokoch 2008 a 2009, keď bol Štefan Harabin ešte ministrom spravodlivosti, Duľa na rezorte stážoval. Riadil odbor a sekciu legislatívy trestného práva. V životopise ku kandidatúre na Ústavný súd túto pracovnú skúsenosť nespomína.

Duľa je dlhoročným trestným sudcom. Sudca Špecializovaného súdu Ján Hrubala o ňom v minulosti písal ako o "všeobecne uznávanej autorite v trestnom práve".

Od jesene 2015 Duľa zároveň vedie trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu. Na stoličke vystriedal Štefana Harabina, pri voľbe dostal desať z trinástich hlasov. Minulý rok ho kolegovia vo funkcii potvrdili.

Okrem toho šéfuje revíznemu oddeleniu, ktoré pravidelne kontroluje prácu nižších súdov.

Svoj životopis Duľa zmestil na jednu stranu A4. Nespomenul v ňom žiadnu publikačnú činnosť. Na webe je pritom voľne dostupný napríklad jeho odborný článok v zborníku Justičnej akadémie, kde píše o spravodlivosti a primeranosti sankcií na slovenských súdoch.

Prednáša sudcom o trestnom práve a je členom skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory.

Plusy: Duľa zjednocuje rozhodnutia súdov

Duľa je piaty rok tzv. zovšeobecňovateľom v trestnoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu - sudcom, ktorý systematicky sleduje rôzne výklady zákona, zbiera informácie a pomáha zjednocovať rozhodovanie súdov.

Odkedy kolégiu šéfuje, venuje sa "tvorbe judikatúry na zjednotenie rozhodovania" ešte intenzívnejšie, podľa jeho slov je "primárne a bezprostredne spojená" s touto funkciou. Duľa to považuje za "významný predpoklad premostenia" na Ústavný súd.

V roku 2014 patril medzi sudcov, ktorí sa podpísali pod Harabinovu kandidatúru na funkciu predsedu Najvyššieho súdu.

O dva roky neskôr namietal Harabinov postup v kauze sudcu odsúdeného za korupciu. Harabin ako predseda senátu vyhlásil neverejné pojednávanie, po ktorom malo nasledovať rozhodnutie.

U Duľu a Petra Hatalu, zvyšných členov senátu, to budilo dojem, akoby bolo rozhodnutie vopred dané, a to v prospech obvineného. Podľa nich sa v podobných prípadoch rozhoduje krátko po pojednávaní len vtedy, ak má byť dovolaniu vyhovené. Harabin tvrdil, že ak je naplánovaný termín vyhlásenia rozhodnutia, neznamená to, že k tomu aj dôjde.

Stojí za povšimnutie

Duľa v motivačnom liste píše, že silnou motiváciou jeho kandidatúry je "výzva zabrániť široko prezentovaným obavám zo zneužitia Ústavného súdu ako nástroja politického vplyvu a boja". Myslí si, že on ako kariérny sudca je zárukou, že sa to nestane.

Na jeseň 2015, v deň, keď sa Duľa stal predsedom trestnoprávneho kolégia, musel spolu s kolegami zjednotiť protichodné rozhodnutia Najvyššieho súdu. Harabinov senát vtedy spochybnil zákonnosť inšpekcie ministerstva vnútra. Senát Juraja Klimenta naopak v inšpekcii problém nevidel.

Hlasovanie v kolégiu skončilo tesne. Za zákonnosť policajnej inšpekcie zdvihlo ruku osem sudcov, podľa denníka Pravda bol medzi nimi aj Duľa. Siedmi sudcovia boli proti.

Duľa neskôr vysvetľoval, že inšpekcia je síce zákonná, no aj tak ju bude treba zmeniť. Dôvodom má byť postoj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý namieta vyšetrovanie policajtov policajtmi. Štrasburg upozorňuje, že ak sa prípad nedostane pred súd, sudca nevie dozrieť na to, či bolo vyšetrovanie medzi policajtmi dostatočné.

V roku 2018 bol Duľa členom poroty časopisu Trend, ktorá vyberala Judikát roka.

Projekt Prečo je dôležitý Ústavný súd vznikol v spolupráci Transparency International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, Projektu Biela vrana a denníka SME.