Kandidát na ústavného sudcu Kresák nebude pri voľbe hlasovať sám o sebe

Kandidátov na sudcov čaká vypočúvanie.

22. jan 2019 o 11:00 TASR

BRATISLAVA. Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Kresák (Most-Híd), ktorý je zároveň kandidátom na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, nebude sám o sebe hlasovať.

Potvrdil to v utorok novinárom s tým, že je to vec morálky každého kandidáta. "Podľa mňa je to prirodzené a normálne. Nemôžem rozhodovať sám o sebe," povedal.

Čaká ich vypočúvanie

Kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR čaká od stredy (23.1.) vypočúvanie v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. O miesto na ústavnom súde má záujem celkovo 40 uchádzačov. Výbor si na híringy vyhradil tri dni.

Verejnosť bude môcť podľa predsedu výboru Róberta Madeja (Smer) rokovanie sledovať na webovej stránke parlamentu.

Zároveň bude na toto zasadnutie pozvaný aj prezident republiky. Toho môže zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada.

Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky.

Dostupný audiovizuálny prenos

Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.

Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára.

Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR.

Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.