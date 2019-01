Heger žiada, aby Glváč nechodil na výbor na kontrolu vojenského spravodajstva

Glváč sa chce v najbližších dňoch ku komunikácii so Zsuzsovou vyjadriť.

22. jan 2019 o 12:39 TASR

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer) by sa nemal zúčastňovať na zasadnutiach Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorého je členom.

Myslí si to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že to má zabezpečiť predseda vlády Peter Pellegrini (Smer).

"Pán podpredseda parlamentu, pán Glváč, by sa do vysvetlenia svojej komunikácie nemal zúčastňovať na zasadnutiach výboru, keďže na nich prerokúvame dôverné a tajné dokumenty," uviedol Heger s tým, že premiér by mal zabezpečiť, aby sa členovia jeho strany, ktorí sú prepojení na závadové osoby, nezúčastňovali na týchto rokovaniach.

Prečítajte si tiež: Volala ho maznák. Zsuzsová tvrdí, že s Glváčom sa stretla aj osobne

Zároveň avizoval, že na komunikáciu Glváča s Alenou Zsuzsovou, obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa bude pýtať riaditeľa Vojenského spravodajstva.

Heger chce, aby riaditeľ Vojenského spravodajstva informoval výbor, či s ním Glváč spolupracoval od začiatku komunikácie s Alenou Zsuzsovou.

"Nech vysvetlí to, čo naznačil pán Glváč, čím sa teraz zaštituje, že v komunikácii s pani Zsuzsovou spolupracoval s tajnými službami a nech preukáže, či to tak naozaj bolo, alebo či to je len zásterka, ktorú pán Glváč používa na očistenie svojho mena," doplnil Heger s tým, že komunikácia s takýmito osobami môže ohroziť bezpečnosť štátu.

Pellegrini v pondelok (21.1.) povedal, že Glváč sa na štátne orgány obrátil, hneď ako ku kontaktu došlo, teda nie až po zatknutí Zsuzsovej.

Verí, že to potvrdia aj samotné orgány. Glváč sa má ku komunikácii podľa premiéra vyjadriť v najbližších dňoch.