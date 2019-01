Ponuku na nové armádne radary predložilo desať krajín

Ministerstvo plánuje minúť na techniku do 156 miliónov eur.

22. jan 2019 o 13:43 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR dostalo v súvislosti s obstaraním 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu pre Vzdušné sily Ozbrojených síl SR v rámci oslovených krajín desať ponúk.

Rezort obrany ich plánuje obstarať formou vláda – vláda, teda priamo cez vládu v krajine príslušného výrobcu v časovom horizonte do roku 2025. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.

Ministerstvo obrany plánuje minúť na novú techniku do 156 miliónov eur. Rezort ešte za predchádzajúceho vedenia plánoval rádiolokačnú techniku nakupovať prostredníctvom medzinárodnej súťaže.

Po zohľadnení všetkých kritérií predloží najvýhodnejšiu ponuku na rokovanie vlády SR v termíne do 30. júna 2019.



"Všetky predložené ponuky budú posúdené a vyhodnotené expertnou skupinou zloženou zo zástupcov Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, ako aj zástupcov Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, a to na základe kritérií, ktoré zohľadnia technické a operačné požiadavky, termín dodávok, interoperabilitu v rámci Severoatlantickej Aliancie, zabezpečenie výcviku, logistické zabezpečenie v rámci celého životného cyklu, ako aj otázku nákladov a aspektov súvisiacich s úpravou infraštruktúry, zapojenie domáceho obranného priemyslu a tiež ceny," uviedla pre agentúru hovorkyňa.



V súvislosti s obstaraním 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu oslovil rezort obrany 13 krajín, pričom v stanovenom termíne do 20. januára 2019 predložilo svoje ponuky Francúzsko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia.