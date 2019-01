Prezidentské voľby by mali stáť viac ako dvanásť miliónov eur

Vláda rozhodne.

23. jan 2019 o 6:54 TASR

BRATISLAVA. Marcové prezidentské voľby by mali stáť viac ako 12,7 milióna eur, rozhodnúť o tom však bude musieť v stredu vláda.

Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 11 266 873 eur, z rozpočtu Štatistického úradu SR 1 494 750 eur.

Vyplýva to z Návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2019.

"Uvedená výška finančných prostriedkov zahŕňa aj výdavky spojené s konaním druhého kola volieb prezidenta SR, ak v prvom kole nedôjde k jeho zvoleniu," informuje v materiáli ministerstvo vnútra.

Slovenská obrana

Vláda sa bude v stredu zaoberať aj materiálmi z dielne rezortu obrany.

Pri podpore obrany štátu by sa mal klásť dôraz na funkčnosť systému obrannej infraštruktúry, na služby a činnosti poskytované Ozbrojenými silami SR, ale aj na zabezpečenie obrany štátu.

Vyplýva to z Medzirezortného programu 06E zameraného na podporu obrany štátu v rokoch 2019 až 2024.

Rokovať sa bude aj o čase presunu vojsk a armádnej techniky na alebo cez Slovensko.

To by sa malo do konca roka skrátiť na päť dní od doručenia požiadavky.

Okrem skrátenia času presunov vojakov je ich cieľom aj identifikácia vojenských požiadaviek na infraštruktúru.

Slovensko v Únii

Kabinet sa bude zaoberať aj počtom mandátov, ktoré by malo mať Slovensko vo volebnom období 2019-2024 v Európskom parlamente.

Ak bude Spojené kráľovstvo na začiatku volebného obdobia 2019-2024 členom EÚ, jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa až do termínu brexitu neujme svojho mandátu.

Slovensku má po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel, a tak by sa počet slovenských europoslancov mal zvýšiť z pôvodných 13 na 14.

Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022 bude ďalšou z tém stredajšieho rokovania vlády.

Hrozbami pre nasledujúce obdobie v oblasti budovania Európskeho integrovaného riadenia hraníc by mal byť terorizmus a organizovaná závažná trestná činnosť s cezhraničným aspektom.

Slovensko by tak malo v nasledujúcich štyroch rokoch plniť ďalšie úlohy v oblasti budovania európskeho integrovaného riadenia hraníc aj s ohľadom na tieto faktory.

Etika poslancov

Vláda sa bude zaoberať aj návrhom opatrení po odporúčaniach prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre SR.

Z nich vyplýva, že predseda Národnej rady SR by mal vypracovať etický kódex poslanca a pripraviť novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá zefektívni kontrolu majetkových priznaní poslancov.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) by mal do konca marca zanalyzovať, či je výška zákonnej hranice pre priznávanie darov prijatých mimo výkonu funkcie sudcu alebo prokurátora primeraná a následne by mal predložiť výsledky analýzy spolu s návrhom riešení.

Má tak urobiť v súčinnosti so Súdnou radou SR a generálnym prokurátorom SR.