Glváč tvrdí, že komunikáciu so Zsuzsovou riešil s vojenským spravodajstvom

Glváč má komunikáciu so Zsuzsovou vysvetliť tento týždeň.

23. jan 2019 o 14:50 SITA, Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Podpredseda parlamentu zo Smeru Martin Glváč pre TV JOJ potvrdil, že komunikáciu s Alenou Zsuzsovou riešil ešte ako minister obrany (2012 - 2016) s vtedajším šéfom Vojenského obranného spravodajstva.

Ako ďalej informuje portál televízie noviny.sk, komunikácia podľa neho bola čisto osobná a nepredstavovala žiadne bezpečnostné riziká.

Stretnutia odmieta

Napriek tomu aj na odporúčanie komunikoval aj cez svojich ľudí. Glváč v rozhovore zároveň vylúčil, že by sa so Zsuzsovou kedykoľvek stretol, či už v parlamente, alebo inde. K osobnému stretnutiu podľa neho nikdy neprišlo.



Portál pripomína, že to, či bola niekedy Zsuzsová osobne v parlamente, budú vyšetrovatelia vedieť už čoskoro.

Vyžiadali si totiž z parlamentu údaje o návštevách. Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ nepotvrdil, že by v tomto prípade s Glváčom spolupracoval.

K takýmto informáciám sa nevyjadrila ani Slovenská informačná služba (SIS) či Vojenské spravodajstvo. Podľa informácií TV JOJ ale bude k veci zasadať Výbor pre kontrolu SIS.

Žiga nemá dôvod Glváčovi neveriť

Glváč najprv komunikáciu so Zsuzsovou zapieral, neskôr prišiel s tvrdením, že ju koordinoval cez tretie osoby.

Problém v klamstve podpredsedu Smeru jeho stranícky kolega, minister hospodárstva Peter Žiga nevidí.

"Nevylučuje sa, keď poviete, že nekomunikujete, ale prostredníctvom vášho facebookového konta niekto komunikuje. To je prostredníctvom tretím osôb," obhajoval ho po stredajšom rokovaní vlády. Žiga je aj podpredsedom Smeru.

Špeciálna prokuratúra pritom už v tomto prípade vylúčila koordináciu cez tretie osoby.

"Neviem, či prokuratúra bola tá, o ktorej pán Glváč hovoril," zastával sa ho Žiga. On sám vraj nevie, akú inštitúciu mal Glváč na mysli.

Na otázku, či mu nepripadá divné, že tretia osoba by Glváčovi odporúčala, aby posielal selfie nejakej žene reagoval tým, že nepozná obsah komunikácie.

O jeho Glváčovej kauze mlčí aj predseda Smeru Robert Fico. Ďalší v Smere, napríklad exminister vnútra Robert Kaliňák sa ho tiež zastával.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/lo_P1RmxHSE

Osobná komunikácia vraj nie je problém

Od prevalenia Glváčovej kauzy s ním Žiga nebol. "Nehovoril som s ním o tom a očakávam, že tento týždeň k tomu podá viac informácií. Zatiaľ nemám dôvod mu neveriť, lebo je môj kolega, ktorého poznám dlhé roky," povedal.

Prečítajte si tiež: Pellegrini už Glváča vypočul. Časti jeho obhajoby nesedia

Spochybnil aj to, či ku komunikácii naozaj došlo. Keď sa podľa neho preukáže, že si písali, ani to podľa neho Glváča nediskvalifikuje.

"Keď to bola osobná komunikácia, asi to nie je problém, ja si tiež môžem s niekým písať a nemusím vôbec vedieť, že je to problematická osoba," hovorí.

V súčasnosti je Glváč na poste podpredsedu parlamentu a vie, že Zsuzsová je obvinená z vraždy. "Áno, ale neviem, či ho diskvalifikuje tá jeho komunikácia," zopakoval.

Prezývala ho maznák, stretli sa viackrát

Z informácií, ktoré má SME od zdroja blízkeho vyšetrovaniu vyplýva, že Glváč sa so Zsuzsovou minimálne trikrát stretol aj osobne. Glváč to označil za klamstvo.

Zsuzsová mala Glváčovo číslo v telefóne uložené pod prezývkou "maznák". Z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej takisto vyplýva, že si Glváč so Zsuzsovou písal aj krátko pred jej zadržaním.

V reakcii na tieto informácie Glváč zopakoval, že ako jediný z ľudí, ktorých Zsuzsová oslovila, upozornil príslušné orgány. Už skôr hovoril o Slovenskej informačnej službe a Vojenskom spravodajstve. Ani jedna inštitúcia komunikáciu s Glváčom nepotvrdila ani nevyvrátila.

Okolnosti komunikácie so Zsuzsovou už Glváč vysvetľoval premiérovi Petrovi Pellegrinimu zo Smeru.

Glváč mu na stretnutí vraj povedal, že sa snaží získať povolenie od príslušných orgánov, aby mohol verejne opísať podrobnosti komunikácie.

Pellegrini v pondelok povedal, že v najbližších dňoch očakáva, že Glváč novinárov jasne odpovie na otázky a vysvetlí celú komunikáciu.