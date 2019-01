Ľudskoprávny výbor zriadil komisiu pre začleňovanie zraniteľných skupín

Komisia bude členom výboru pripravovať odborné podklady.

23. jan 2019 o 16:22 SITA, TASR

BRATISLAVA. Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny zriadil Komisiu pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti.

S týmto návrhom na schôdzi výboru vystúpila poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Zuzana Zimenová a členovia výboru jej podnet podporili.

Zimenová: Vláda sa témam nevenuje dostatočne

Podľa nej sú to veľmi vážne témy, ktorým sa vláda nevenuje dostatočne.

"Dovolím si to tvrdiť na základe predkladaných návrhov zákonov z dielne vlády, ktoré nezachytávajú všetky problémy, ktoré nás aktuálne trápia v tejto oblasti na Slovensku, a na základe odmietaných opozičných návrhov, ktorými sa snažíme zlepšiť prostredie začleňovania zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti, a takisto riešiť akútne problémy ľudí, ktorí narážajú na bariéry začleňovania," povedala Zimenová v rozhovore pre agentúru SITA.

"Preto je dôležité, aby vznikla komisia pri ľudskoprávnom výbore, ktorý má kompetenciu riešiť základné práva a slobody ľudí, napríklad so zdravotným znevýhodnením, alebo problémy, ktoré sa týkajú diskriminácie rómskych žiakov či seniorov, ktorí sú rovnako zraniteľnou skupinou," povedala ďalej Zimenová.

Dodala, že sa na ňu ako na poslankyňu obracia množstvo ľudí s príbehmi, ktoré dokladujú ich bezvýchodiskovú situáciu.

Upozorňovanie na porušovanie práv

Komisia bude členom ľudskoprávneho výboru pripravovať odborné podklady a stanoviská ku konkrétnym témam.

Úlohou komisie je aj upozorňovať poslancov na prípady porušovania práv zraniteľných skupín, analyzovať ich príčiny a ponúkať odborné východiská na prípravu potrebných opatrení.

V prípade, že si ich výbor osvojí, bude môcť s nimi ďalej pracovať, napríklad v národnej rade na základe predkladania konkrétnych návrhov.

Podľa Zimenovej združovanie podnetov, ale aj návrhov na možné riešenie na jednom mieste v zákonodarnom orgáne bude na prospech prinášania riešení do života.

"Dúfam, že sa tie podnety zhromaždia a že na základe toho budeme vedieť urobiť systémové návrhy riešení. Bude to oveľa jednoduchšia práca, ako je to dnes. Zároveň dúfam, že táto komisia bude na pôde parlamentu partnerom aj pre rezort školstva, ktorý má takéto návrhy prinášať, ale evidentne to nerobí v dostatočnej miere," avizovala Zimenová.

Chceme napomôcť tomu, aby aj vládne návrhy zákonov boli kvalifikované v tejto oblasti. Budeme ponúkať riešenia aj vláde, aj ministerstvu školstva či ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa toho, ktorá téma bude v komisii práve riešená," dodala.

Pravidlá činnosti komisie

Súčasťou návrhu sú aj pravidlá činnosti komisie, v ktorých sa uvádza, že členmi komisie môžu byť experti z externého prostredia, ale aj poslanci Národnej rady SR. Členovia ľudskoprávneho výboru budú už v priebehu nasledujúcich dní navrhovať do novozriadenej komisie členov z radov expertov.

"Práve v spolupráci s expertmi z externého prostredia budú môcť kvalifikovanejšie získavať informácie o daných problémoch a takisto posudzovať návrhy riešení v tejto oblasti. Spolupráca s odborníkmi z externého prostredia, či už je to akademická sféra, alebo sú to komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením, verejná ochrankyňa práv, mimovládne organizácie činné v tejto oblasti, bude užitočná v prospech veci," vysvetlila Zimenová a dodala, že odozva z expertnej sfére už je.

Možnosť prijatia ponuky členstva už avizovala komisárka pre osoby so zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská, Jana Lowinski z Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením či Vlado Rafael z organizácie Eduroma, ktorá sa venuje Rómom a rómskym deťom.



Zimenová sa inkluzívnemu vzdelávaniu venuje dlhodobo, pred nástupom do parlamentu pracovala ako analytička. Je spoluautorkou viacerých reformných stratégií, v ktorých navrhuje konkrétne zmeny v prospech detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Úzko spolupracuje aj s rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením a spoločne s nimi hľadá systémové riešenia, ktoré podporia inklúziu v našich školách.