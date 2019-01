Fico sa na vypočúvaní držal len v úvode. Potom prišli útoky i výčitky

Expremiéra podráždili najmä otázky o Bonaparte. Opozícia pochybuje o tom, či spĺňa podmienky na sudcu.

23. jan 2019 o 20:53 Peter Kováč

BRATISLAVA. O tom, že bývalý premiér Robert Fico príde na vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu, sa pochybovalo do poslednej minúty.

Kým ostatní adepti sa na vystúpenie pred poslancami pripravovali v zákulisí od rána, Fico prišiel len niekoľko minút pred svojím vypočutím.

Na začiatku takmer hodinového híringu vystupoval Fico zmierlivo a pokojne. S pribúdajúcimi nepríjemnými otázkami však začínal byť nervózny a jeho vypočutie bolo napokon najemotívnejšie spomedzi všetkých, ktoré zazneli v rámci prvého dňa.

Šéf Smeru niekoľkokrát zaútočil na prezidenta Andreja Kisku, poslancovi OĽaNO Jánovi Maroszovi zase povedal, že na jeho otázky nebude odpovedať.

„Ak dovolíte, ja ho nepoznám, prvýkrát v živote ho vidím. Ani neviem, z ktorej strany je. Nebudem to komentovať,“ reagoval Fico na Maroszovu otázku o tom, prečo stále býva v Bonaparte, a to v byte prenajatom od daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

Opozičný poslanec mu pripomenul slová spred dvoch rokov, keď Fico tvrdil, že hneď, ako polícia Bašternáka obviní, presťahuje sa. Odvtedy Bašternáka nielen obvinili, ale súd ho zatiaľ neprávoplatne aj odsúdil za neodvedenie dane a poistného.

Marosza napokon Ficovi predstavil poslanec za SaS Ondrej Dostál. „Možno by ste to vedeli, keby ste chodili do parlamentu aj inokedy ako na hlasovanie,“ upozornil Dostál bývalého premiéra.

Fico neskôr bez zaváhania odpovedal na otázku, ktorú dostal od poslanca extrémistickej ĽSNS Rastislava Schlosára.

Bonaparte pripomenul Ficovi aj poslanec Jozef Lukáč z OĽaNO, keď sa ho spýtal, či nebude veľkým skokom presťahovať sa odtiaľ do Košíc, teda na východ, kde vraj „nič nie je“. Fico reagoval poznámkou, že tento jeho známy výrok je vytrhnutý z kontextu.