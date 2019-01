Školstvo dostalo peniaze na valorizáciu platov učiteľov

Ministerstvo v najbližších dňoch rozpošle peniaze samosprávam a vysokým školám.

24. jan 2019 o 17:56 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva už má k dispozícii peniaze na valorizáciu platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl a úpravu platových taríf pre nepedagogických zamestnancov regionálneho aj vysokého školstva.

"V najbližších dňoch rezort školstva oznámi a rozošle finančné prostriedky samosprávam a vysokým školám za účelom zabezpečenia garantovaného navýšenia platov o desať percent," informoval agentúru SITA odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Ďalšia valorizácia platov je naplánovaná na 1. januára 2020. Platy sa zvýšia opäť o desať percent.

Ako uviedla ministerka školstva Martina Lubyová v rozhovore pre agentúru SITA ešte v decembri, navyšovanie platov je pre ňu dôležité opatrenie na zlepšenie stavu školstva.

„Ide napríklad o zvyšovanie tarifných tabuliek. Konkrétne od 1. januára 2019 by sa mali zvyšovať tarifné platy pre vedcov, výskumníkov a doktorandov. Mali by sa dostať na úroveň vysokoškolských pedagógov. Samozrejme sa na nich budú aplikovať aj valorizácie platov. Máme pred sebou aj výrazné navýšenie platov začínajúcich učiteľov, a to v regionálnom aj vo vysokom školstve, na ktoré je rezervovaný finančný balík v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania. Od 1. septembra 2019 chceme tak navýšiť platy nastupujúcich učiteľov, ktoré by prilákali mladých, zdatných ľudí do tejto profesie, a aby mali navýšené svoje mzdové ohodnotenie už od začiatku kariéry," uviedla vtedy šéfka rezortu školstva.